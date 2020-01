L’Office national de la culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, présentent depuis vendredi soir, la sortie du film Bad Boys For Life à la salle Afrique. Un troisième épisode qui voit les acteurs principaux Will Smith, Martin Lawrence, devenir plus âgés et prêts à sortir de la retraite. Mais.. Il est à noter que ce film est réalisé par Adil El Arbi et Billal Fallah, deux réalisateurs belges d’origine marocaine l’un de 34 ans et l’autre de 31 ans. On notera que ce film très violent est interdit au moins de 10 ans eu égard à ses nombreuses scènes bourrées d’hémoglobine. Ainsi, Marcus Burnett et Mike Lowery, Les Bad Boys se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

Il aura fallu 17 ans pour faire sortir cet opus après le Bad

Boys II. Des retards en raison du calendrier toujours chargé de Wil Smith qui enchaînait film après films, surtout ces dernières années.

Le retour après 17 ans

Aussi, décliné sur le ton de la comédie, les comédiens n’ont rien perdu de leurs superbe et agilité. Si l’un devient grand-père, l’autre (Will Smith) un loup solitaire rêve de faire justice et poursuivre sa mission de Bad Boy jusqu’à la mort. Même s’il aurait pu vivre une très belle histoire d’amour avec sa chef Vanessa Hudgens, mais il n’ose pas. Et puis il y a toujours des choses à régler comme trouver le criminel à la moto qui, en l’espace d’une journée, vient d’assassiner une ribambelle d’hommes et finit par mettre trois balles dans le torse de Will Smith. Mais comme la mauvaise graine ne meurt jamais, une fois rétabli, ce dernier décide mordicus de reprendre l’affaire et mettre la main sur ce bandit. Un jeune qui, en fait, est commandé par sa mère, une sorcière mexicaine qui rêve de faire justice après que Will Smith qu’il aima lors de sa jeunesse, l’a mise en taule car une folle psychopathe et dangereuse tueuse. C’est ainsi que Marcus et Mike partent en cavale au Mexique à la recherche de ce mystérieux criminel et rencontrer enfin l’ancien amour transformé en cauchemar dramatique. Le film suit les règles du jeu des films noirs avec en sus une bonne dose d’humour et beaucoup de courses-poursuites et d’effets spéciaux.

Un esthétisme réussi

L’image est belle, voire trop. Parfois on a l’impression de regarder un clip ou bien des images de synthèses comme dans un jeu vidéo où le protagoniste tente de sauver sa peau en exterminant le plus possible de méchants. Un film qui semble s’adresser en effet aux fans du gaming et des sensations fortes. Il y a de la surenchère dans la violence, de la sensualité, de l’invocation à la magie, de la nostalgie et des décors qui coupent le souffle grâce à ses vues aériennes prises à l’aide d’un drone. En somme, une image léchée et carte postale hautement en couleurs. De l’esthétique jusqu’au boutisme, que ce soit des paysages ou des crimes où l’on n’hésitera pas à mettre plein la vue avec du sang en vois-tu en voilà. Et puis, il y a Dj Khaled qui fait une apparition et en guest aussi l’ancien réalisateur de Bad Boys Michael Bay. Bad Boys 3 for life réussit son contrat de matcher entre le genre policier et la série novella mexicaine en conciliant un style de réalisation pour le moins explosif. Un film divertissant qui vous emportera dans le tourbillon de son bolide cinématographique à toute vitesse, jusqu’au générique final. Un film qui se regarde avec toujours bon entrain et jovialité. Finalement, Les bad boys n’ont pas pris autant de rides que ça. Il est bon de noter que le long métrage Bad Boys for life est projeté toujours à la salle Afrique, soit aujourd’hui à partir de 14h, ce mardi à 20h,, mercredi à 14h et 18h, ,jeudi à 14h et 20h, et vendredi 31 janvier à 19h.