Le premier Festival national de la photographie de Bechar, dont le coup d'envoi a été donné mardi à la Maison de la culture «Mohamed

Kadi» avec la participation de

28 photographes, constitue un espace pour mettre en avant la jeune photographie nationale, ont indiqué ses organisateurs. Ce Salon national de la photographie, auquel prennent part de jeunes photographes professionnels et amateurs issus de 20 wilayas du pays et qui est placé sous le thème «Patrimoine et beauté de mon pays», vise, en plus de mettre en exergue les oeuvres des participants, à promouvoir les différentes facettes du patrimoine culturel national matériel et immatériel et surtout les potentialités touristiques et naturelles du pays, à travers la photographie en noir et blanc et en couleur», ont affirmé les responsables de l'association locale «Media Grooz» pour le cinéma et l'audiovisuel, principale initiatrice du salon. «Nous souhaitons à travers cette manifestation artistique, première du genre a être organisée dans la région et qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique du pays dans des concepts de photographies créatives, qui valorisent le caractère et l'authenticité des lieux, villages, paysages dont elles ont capturé les instants», a expliqué Mustapha Jaja, président de l'association précitée. «Ce genre de manifestations est toujours utile pour les jeunes photographes à la recherche d'espace pour faire connaitre leurs travaux artistiques, en dépit de l'absence d'un véritable marché national de la photographie, tant de professionnels que d'amateurs, ce qui n'encourage nullement les photographes à travers le pays», a déploré, pour sa part, Asma Benkhelifa, une participante au salon. «Nous souhaitons que les médias ou les sites d'information, publics et privés nationaux, s'intéressent à nous, jeunes photographes professionnels ou amateurs, pour mettre en valeur nos travaux», a soulignée Asma Benkhelifa.

La culture de la photographie est très sous-développée en Algérie, d'ou le souhait de l'implication des services photo et images des médias pour contribuer au développement de cette culture, a-t-elle ajouté. Ce salon, à l'instar de manifestations similaires initiées à travers le pays, constitue un moyen de mettre en valeur les travaux des jeunes photographes, a estimé, de son côté, Abdelkader Chekroun, journaliste participant au salon, qui émet le souhait que «les medias et les réseaux sociaux contribuent à mettre en évidence nos travaux en la matière, dans le but de contribuer à valoriser le patrimoine culturel et le potentiel touristique du pays».

En plus de l'exposition des oeuvres des participants, des ateliers de formation dispensés par des professionnels de l'image sont organisés en marge du salon sur les différents thèmes concernant les processus de prises d'images, leur traitement, développement et présentation.

Des visites touristiques ainsi que des animations culturelles et artistiques sont prévues à l'intention des participants, selon les organisateurs.