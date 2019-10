Le Festival international du film documentaire « Sidi M’hamed Benaouda » a ouvert ses portes, lundi après-midi, à la Maison de la culture M’hamed-Issiakhem de Relizane, avec la participation d’experts et de spécialistes du monde cinématographique nationaux et étrangers. Le SG de la wilaya, Aboubekeur Bourriche a donné le coup d’envoi de la première édition de cette manifestation culturelle organisée par l’association Zaitouna en coordination avec le ministère de la Culture. Constituant une porte ouverte sur le patrimoine de la région de Relizane, ce rendez-vous culturel a pour but de faire connaître l’histoire du saint patron Sidi M’hamed Benaouda, son histoire et la waâda annuelle qui lui est dédiée, sa tribu et faire la promotion du tourisme culturel et du patrimoine de la région. Le bal du festival a été ouvert par l’exposition du court métrage El Alfa (foin), réalisé par Khaled El Kebbiyeche, retraçant, durant 8 minutes, le parcours d’un enfant prénommé Ilyes, âgé de 13 ans, fan de chevaux et friand de fantasias, avant qu’une troupe de danse « bedouie » n’éblouisse les invités présents au folklore de l’Oranie. Lors de cette manifestation, plusieurs films documentaires et photographies entreront, demain, en lice pour remporter les prix réservés aux meilleures réalisations. Les trois lauréats recevront ainsi les présents à la fin du festival qui fermera ses portes dans la soirée du vendredi 4 octobre. Pas moins de 1 400 pièces archéologiques de diverses périodes historiques ont été découvertes sur le site de Bled El Hedba au cours de travaux de terrassement d’un projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois. De son côté, le wali de Tébessa, Moulati Attallah a indiqué qu’une coordination locale et nationale à tous les niveaux est engagée avec le concours du Centre national de recherche en archéologie pour protéger cette importante découverte et la mettre en valeur sur les échelles locale, nationale et internationale. Un terrain de 5 ha a été choisi pour accueillir ce jardin et les travaux débuteront « dans les plus proches délais » et répondront aux normes en vigueur de préservation des antiquités, a ajouté le wali qui a affirmé qu’une commission intersectorielle (wilaya, direction de la culture, administration des musées et sites archéologiques et Centre de recherche en archéologie) a été installée pour accompagner ce projet. Il a réitéré, par ailleurs, le soutien du HCA à toutes les activités culturelles et scientifiques à l’échelle nationale dans le but de consolider la culture et l’identité amazighes en coordination avec 914 associations culturelles de wilaya. Les travaux du Colloque international sur la résistance de la femme en Afrique du Nord de l’Antiquité au XIXe siècle ont été clôturés lundi au terme de trois jours. Tenue à la salle de conférences de la wilaya, cette rencontre a été organisée par le HCA en coordination avec la wilaya de Tébessa et l’association Thevestis pour l’identité et la culture amazighes.