Le film «Castigo» (punition) du réalisateur brésilien Lago Kieling a décroché le premier prix «Portail d'or» de la session de décembre 2020 du festival international du portail numérique du court-métrage d'Annaba, a fait savoir, dimanche, du chargé de communication du festival, Slimane Farès. Le prix du Portail d'argent est revenu au court-métrage algérien «Sotra» d'Abdallah Aggoune tandis que celui du Portail de bronze a été partagé par trois courts-métrages «Luis Humberto» des deux Brésiliens Mariana Costa et Rafael Lobo, «Unaware» du Brésilien Tarcisio Coelho Borges et «Kayla» du Britannique John Dower. Le Prix du Mérite du jury a été attribué aux deux courts-métrages «The Sin» de la Jordanienne Lama Al-Zghoul et «Cinema Azadi» de l'Iranien Mehdi Tarfi, selon la même source qui a indiqué que le Prix de la Meilleure interprétation masculine a été décerné au film brésilien «Castigo» et celui de la Meilleure interprétation féminine au film algérien «Sotra». Le Prix du public de cette édition est allé au film algérien «Vie dans une toile» du réalisateur Islam Menfouch, a encore indiqué Slimane Farès qui a rappelé que 56 courts-métrages de 17 pays étaient en lice lors de l'édition de décembre 2020 du festival international du portail numérique du court-métrage d'Annaba.