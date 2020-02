Un film documentaire consacré à la vie et aux contributions littéraires d’Ahmed Rédha Houhou, sera projeté à Constantine le 18 février prochain, a révélé dimanche dernier la réalisatrice de ce documentaire historique, Soraya Ammour. L’œuvre sera présentée au public à l’occasion d’un Colloque national dédié au parcours de cet homme révolutionnaire et militant de la cause nationale, a souligné Soraya Ammour à l’APS, précisant qu’il s’agit d’un travail de recherche ayant impliqué des chercheurs, historiens, intellectuels ainsi que des membres de la famille du concerné. De précieux témoignages sur le parcours de Rédha Houhou, enfant adoptif de Constantine, seront dévoilés dans ce documentaire qui se veut un hommage à cet intellectuel et rebelle qui avait consacré sa vie, son savoir et son don pour la cause nationale, a encore souligné Soraya Ammour, insistant sur l’importance de l’histoire dans le façonnage d’un avenir meilleur. Des «compléments d’enquête» sur le «mystère» de la disparition, puis de l’assassinat de l’écrivain Redha Houhou, à la fin du mois de mars de l’année 1956, suite à l’attentat perpétré contre le commissaire de police, Sammarcelli à la place des Galettes (Rahbet Essouf au centre-ville de Constantine) seront révélés au titre de ce document historique, selon Soraya Ammour. La réalisatrice a encore mis l’accent sur l’importance de mettre en valeur et de rappeler des sacrifices consentis par les Algériens et les Algériennes pour la patrie. A noter que le plus ancien lycée d’Algérie ouvert en 1883 sur le vieux rocher de la ville, sous le nom du lycée national de Constantine puis baptisé lycée d’Aumale en 1942, avait été rebaptisé après l’indépendance au nom du chahid Ahmed Rédha Houhou.