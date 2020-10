Il est l'une des plus grandes figures des architectes-décorateurs algériens, artiste plasticien et scénographe, Ramdane Kacer s'est éteint, mardi dernier, laissant sa famille et ses proches en deuil.

En effet, beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa disparition, que ce soit dans le milieu du 7ème art, des arts plastiques ou de l'architecture.

En plus d'être un véritable professionnel, Ramdane Kacer était un homme affable et très apprécié par les gens dont certains le surnommaient carrément «tonton». Pour rappel, Ramdane Kacer est un artiste plasticien et scénographe algérien, né le 26 mai 1952 en Kabylie.

De nombreuses expositions à son actif

Il entre à l'école des beaux-arts d'Alger en 1968 où il va suivre trois années d'arts appliqués et cinq de beaux-arts où il obtient son diplôme national en juin 1976. Il suivra diverses formations à l'étranger, notamment l'Ecole des beaux-arts de Cuba en 1976, à la télévision canadienne en 1986 et à la télévision polonaise en 1993. Il est membre de l'Unap (Union nationale des arts plastiques) en mai 1971 puis Groupe 35, mais aussi de la fondation Asselah en 1994.

Ramdane Kacer compte à son actif de nombreuses expositions, notamment à la salle Mouggar en avril 1971, à la galerie l'Unap en mars 1977, à la galerie «Samson» rétrospective 1971/1999 en décembre 1999, au Bastion 23 en novembre 2005, mais aussi différentes expositions collectives en Algérie et à l'étranger. On citera à la galerie Unap en 1977 et 1978, à la galerie Palmeraie «au profit des enfants abandonnés». En 2000 il prend part à une exposition itinérante dans plusieurs villes de France et à Alger, pour la ville d'Alger en 1981-87-93 et 1998 puis participe au Salon du printemps à Lyon «Artiste en liberté» en mai 2017. Sa passion pour la peinture il la partage avec sa profession de scénographe. En 1979 il intègre la télévision algérienne comme architecte décorateur ou il réalise les décors de plateaux de studio et télévision. Il réalise également des décors de plusieurs pièces théâtrales.

Un chef décorateur hors pair

Au cinéma il signe des décors d'une vingtaine de longs métrages avec les réalisateurs Merzak Allouache, Belkacem Hadjadj, Abdelkrim Bahloul, Baya Kasmi, Costa Gavras, Philippe Faucon, Laurent Herbiet, Charles Burnett et bien d'autres...Il est aussi directeur artistique sur le long métrage «L'Autre Monde». Il conçoit les films «Barakat!», «La Trahison» et «Fadhma N'Soumer» et assure l'agencement de décor du film «Mon colonel». Il a pour ainsi dire travaillé avec les plus grands ténors du cinéma algérien, mais sans délaisser son autre passion, la peinture.

En effet, en 2017 il expose

«Sur les traces du rêve» à la galerie Ezzou'Art, au centre commercial de Bab Ezouar. Ramdane Kacer fut un artiste attiré par le fantastique (littéraire et cinématographique) qui l'a accueilli dans ses oeuvres à la fin des années 90, pour son pouvoir de protection. Sa peinture est occupée par ce personnage étrange, qui évolue dans le décor des oeuvres de l'artiste qui a laissé libre cours à son imagination, attribuant à cette créature fantastique différents déguisements et rôles parfois tragiques ou pleins d'espoir. Artiste complet, discret et sensible, il laisse un grand vide après son départ.