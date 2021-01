La Conférence nationale sur l'écrivain algérien Abdelhamid Benhadouga, qui aura lieu à la Bibliothèque nationale d'Alger du 9 au 11 janvier prochain est un hommage amplement mérité qui sera rendu à l'un des plus grands écrivains de notre pays, longtemps marginalisé ou oublié pour des raisons qui sont absurdes. Pourtant, les romans de Abdelhamid Benhadouga, de l'avis d'autres écrivains, des critiques et des universitaires, mais aussi des lecteurs, comptent parmi ce qui a été écrit de meilleur dans la littérature algérienne d'expression arabe. On pensera au formidable et mythique roman «Le vent du Sud» adapté au cinéma et devenu un film algérien culte. Mais aussi à «La mise à nu», un roman réaliste qui dépeint une étape charnière de l'Algérie à travers des personnages très proches de la réalité du pays, telle que vécue à l'époque. Quand on plonge dans le roman «La mise à nu» de Abdelhamid Benhadouga, on a du mal à ne pas aller jusqu'au bout tant la plume exquise de l'auteur maintient en haleine le lecteur tout au long du récit. Il en est de même dans «La fin d'hier» ou encore «El-Djazia et les derviches» et dans «Le rêve d'un monde». Même si, dans «El-Djazia et les derviches», Abdelhamid Benhadouga a adopté un autre style d'écriture, moins linéaire qui rompt avec sa démarche habituelle, ce roman constitue aussi une perle de la littérature algérienne d'expression arabe.

En outre, Abdelhamid Benhadouga est considéré comme étant l'auteur du premier véritable roman algérien d'expression arabe qu'est «Le vent du sud».

L'auteur du premier roman en arabe

L'oeuvre romanesque de Abdelhamid Benhadouga, ses nouvelles aussi, décrivent dans les années d'après l'indépendance marquée par un désir ardent de bâtir quelque chose de révolutionnaire et de beau qui sera en phase avec l'ambition ayant succédé à l'indépendance du pays, mais aussi par la désillusion qui succède généralement et inéluctablement aux grandes attentes démesurées. Ses oeuvres sont aussi marquées par le sempiternel conflit entre tradition et modernité, surtout en ce qui concerne la condition de la femme. D'ailleurs, une bonne partie des personnages phares de ses romans sont des femmes comme Dalila dans «La mise à nu» ou encore Nafissa dans «le Vent du sud», cette jeune lycéenne âgée d'à peine 18 ans que son père veut «arracher» de l'école pour la marier de force.

Zoom sur la jeune Algérie

Mais la jeune fille, rebelle, ne se laissera pas faire. Abdelhamid Benhadouga dépeint dans ce roman et dans les autres, les conditions qui ont régné en Algérie dans la fin des années 60 et dans les années 70 où les rêves innocents des Algériens ont été souvent confrontés à une réalité amère et pas souvent facile à saisir pour la jeune Algérie qui venait de sortir de 130 ans de colonialisme barbare. Ecrits en langue arabe, les romans de Abdelhamid Benhadouga se lisent avec le même attrait en langue française grâce au travail magnifique de traduction qu'a effectué Marcel Bois à toutes les oeuvres de Marcel Bois. Originaire de Mansoura, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdelhamid Benhadouga est né le 9 janvier 1925; Il est décédé le 21 octobre 1996 à Alger. Abdelhamid Benhadouga est aussi traduit dans des langues autres que le français comme le hollandais, l'allemand et l'espagnol. Parallèlement à son parcours d'écrivain, Abdehamid Benhadouga a assumé plusieurs responsabilités dont celle de président du Conseil national de la culture (1990) et vice-président du Conseil national de Consultation (1992), après un bref passage à la tête de l'Enal. Il démissionne du CNC, le 26 juillet 1993. La conférence qu'organise le ministère de la Culture sur Abdelhamid Benhadouga à partir du 9 du mois en cours à la Bibliothèque nationale d'El Hamma, sera intitulée: «Le roman algérien... de la création à la consécration.» Plusieurs intervenants et chercheurs spécialisés dans l'oeuvre de Abdelhamid Benhadouga devront prendre part aux travaux de cette Conférence nationale.