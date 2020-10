L’Institut français d’Alger vous convie actuellement et ce jusqu’au samedi 26 décembre à un hommage de Pierre Soulage. Un hommage conceptuel que lui rend Tahar Bellal. En effet, Tahar Bellal, au parcours surprenant, a investi la salle d’exposition de l’Institut français d’Alger. À l’occasion du centenaire de Soulages (1919 - 2019), l’artiste a eu carte blanche pour proposer - au public algérois - une lecture subjective de l’œuvre du «monument» Pierre Soulages. Une acuité et une démarche pertinentes qui méritent toute notre attention. Ce projet vient consolider la dimension de chantier en création de ladite salle d’exposition. Un réceptacle de l’effervescence créatrice des talents en quête d’espace d’expression artistique. Pour rappel, Pierre Soulages, né le 24 décembre 1919 à Rodez dans l’Aveyron, est un peintre et graveur français associé depuis la fin des années 1940 à l’art abstrait, particulièrement connu pour son usage des reflets de la couleur noire, qu’il appelle «noir-lumière» ou «outrenoir». Il est l’un des principaux représentants de la peinture informelle. (L’exposition est ouverte, du dimanche au jeudi, de 10h00 à 17h30. Exceptionnellement ouverte aussi pour le public cinéma et débat d’idées lors des projections et des visio-conférences).