Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi dernier, l'impérative promotion du secteur de la culture, «important jalon» du processus de relance économique. «La culture est un jalon important dans le processus de relance économique... Nous sommes appelés à la promouvoir et à en protéger les composantes, au même titre que les symboles de la culture algérienne. Toutefois, la réalité nous interpelle quant à l'impératif de placer rapidement le secteur de la culture dans un contexte économique», a écrit Djerad sur sa page Facebook. Selon le Premier ministre, la culture «est un moteur permettant la relance de l'économie du pays et de la famille de la culture». La Conférence nationale sur la relance économique, tenue les 18 et 19 août sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a permis l'élaboration d'une nouvelle approche conjointe entre le gouvernement et ses partenaires socioéconomiques sur les nouvelles bases du modèle de croissance national.