Vendredi, de nombreuses activités commémoratives ont eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou pour marquer le 64ème anniversaire de la naissance du chanteur, poète et militant du Mouvement culturel berbère (MCB) Matoub Lounès, assassiné le 25 juin 1998 à Tala Bounane dans sa région natale, Ath Douala. Parmi les activités commémoratives initiées à cette occasion, il y a celles dont le coup d’envoi a été donné, vendredi, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, coorganisées par la direction de la culture et la Fondation Matoub-Lounès.

Plusieurs activités au programme

D’autres activités étaient également prévues, hier, au village natal du Rebelle, Taourirt Moussa. Les visiteurs ont pu renouer avec le riche et long parcours artistique et militant de Matoub Lounès, entamé dès l’année 1978 dans le genre musical engagé, avant de se mettre également, aussi vite dans les rangs de la mouvance du combat identitaire amazigh, avec comme point de départ, son concert mémorable à l’Olympia de Paris en 1981, où il avait donné clairement le ton de ce qui allait devenir son parcours. Il faut préciser que le 64e anniversaire de la naissance de Matoub Lounès a été l’occasion pour l’annonce de la réalisation d’un grand mémorial qui sera érigé sur les lieux de son assassinat à Tala Bounane, à mi-chemin entre la ville de Tizi Ouzou, Ath Douala et Taourit Moussa, village natal du Rebelle. L’annonce a été faite par l’écrivain, poète et ami de longue date du Rebelle, Tayeb Abdelli. Ce dernier, auteur d’un livre sur Matoub Lounès, paru récemment, a indiqué d’ailleurs que tous les bénéfices de son ouvrage seront reversés au projet du mémorial en question. De même qu’il a affirmé que toute la procédure technique inhérente à la réalisation du mémorial Matoub-Lounès est achevée, en attendant la démarche administrative auprès de la wilaya de Tizi Ouzou.

Un endroit de recueillement

Tayeb Abdelli, militant de longue date du combat identitaire et de la démocratie et compagnon, pendant des décennies de Matoub Lounès, a révélé également, dans le même sillage, que le propriétaire de la parcelle de terre se trouvant à Tala Bounane et où Matoub Lounès avait été assassiné, a fait don de son bien à la mère du Rebelle sans aucun problème. Même la parcelle de terre se trouvant de l’autre côté de la chaussée a également fait l’objet d’une donation à la mère de Matoub, par son propriétaire. Ce qui démontre la volonté de tous de participer, à leur manière, à la réussite du projet du mémorial, visant à faire de ce lieu de l’assassinat un endroit exceptionnel et de recueillement. L’initiateur du projet du mémorial Matoub-Lounès a indiqué aussi qu’un bureau d’étude, se trouvant à Tizi Ouzou, a réalisé gratuitement toute l’étude s’y rapportant. Il en est de même de l’architecte en chef qui supervise ce projet et qui prend en charge tous les frais y afférents. C’est dire que le projet du mémorial Matoub-Lounès avance très bien et que son lancement n’est plus qu’une question de semaines.

Une solidarité humaine

Des commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou se sont également engagés à assumer, gratuitement, la prise en charge en matière de restauration, de tous les travailleurs engagés pour la réalisation de ce mémorial jusqu’à l’achèvement du projet. C’est le président de l’association des commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou qui a confirmé cette information auprès de Tayeb Abdelli. Ce dernier a indiqué qu’une rencontre importante et finale aura lieu au courant du mois de mars prochain et où les toutes dernières retouches seront apportées à ce projet qui permettra de rendre l’un des plus grands hommages au poète assassiné Matoub Lounès, qui n’a pas hésité à mettre sa vie en danger puis à la sacrifier, pour que la langue et culture amazighes soient reconnues officiellement en Algérie et aussi, pour que l’Algérie soit un pays démocratique où les libertés individuelles les plus élémentaires seront garanties.