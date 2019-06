Il est bon de rappeler que Ahmed Malek était un artiste, musicien et compositeur algérien des plus doués de sa génération qui savait jouer de plein d’instruments. Il est né le 6 mars 1931 à Fort-de-l’eau en Algérie. Il composa pour des émissions de télévision, des documentaires et surtout pour le cinéma des musiques de films. Il s’intéressa également à l’utilisation des technologies nouvelles dans la musique (MAO, synthèse...), assurant ainsi un lien entre la musique traditionnelle algérienne et un courant plus moderniste. Ahmed Malek a également participé annuellement à des festivals à Cuba ainsi qu’au Printemps de Bourges. Il décède le 24 juillet 2008 en sa demeure des hauteurs d’Alger (Le Golf), il est inhumé au cimetière de Sidi-M’hamed à Fort-de-l’eau. Il a composé la musique des films tels Les Vacances de l’inspecteur Tahar (1972), Le Charbonnier (1972), Massinissa (Documentaire) (1974), Zone interdite (1974), Massoul (1974), L’Héritage (1974), Les Enfants de Novembre (1975), Omar Gatlato (1976), Les Déracinés (1976), Algérie (1977), Leila et les autres (1977), Barrières (1977), Les Aventures d’un héros (1979) Aziza (1980), Le mariage de Moussa (1982), Un toit, une famille (1982), Combien je vous aime (1985 ) L’Homme qui regardait les fenêtres (1986)