Il s’appelle Khaled Sahour. Il est artiste multimédia, musicien et cinéaste, originaire de Constantine, basé à Los Angeles. Il a ainsi quitté l’Algérie a l’âge de 22 ans pour aller tenter sa chance aux USA. Il a été à l’université où il faisait un master en informatique quand il a tout plaqué pour aller à Los Angeles faire des études en effets spéciaux, cinéma et musique. Aujourd’hui, âgé de 28 ans et après avoir bien essayé la musique, il décide enfin de sortir son album qui s’appelle Flag Skull and Rock n Roll.

Mémento Mori

Aussi, il vient de réaliser un clip vidéo, auto-produit du morceau Nothing qu’il a réalisé aussi en 3D Lui, c’est Stones Pirates, son nom d’artiste. Sur cet album figure l’image d’un crâne et d’un drapeau de pirates. «Ça représente un peu le chemin que j’ai fait jusque-là», nous a t-il confié. Le crâne c’est aussi par référence au mouvement Mémento Mori. «Ça nous aide à se rappeler toujours d’avoir les pieds sur terre quand on pense qu’on mourra tous un jour.» C’est aussi le titre de son court métrage, encore en phase de post-production. Le jeune artiste travaille actuellement sur le sound design et la musique de ce film, mais son montage est fini. Pour dire qu’il ne s’arrête pas d’explorer l’art sous toute ses coutures. Pour revenir à l’album Flag Skull and Rock n Roll, ce dernier renferme une dizaine de morceaux qui figurent sur cet album bien original. A l’écoute des différents morceaux, l’on est frappé par la diversité des tons que prend sa voix, mais aussi la musique et style qu’il emploie. Un peu synthétique, cela fait penser parfois aux sons des années 1980, en partant de Simply Red, jusqu’à David Bowi ou encore Mick Jagger. La musique de Stones Pirates vous plonge dans un genre new wave, mais se dilue vite dans la pop anglaise avant de bifurquer vers le rock bien acidulé avec cette voix qui rappelle un peu le voyage d’un Chris Rea ou les étoiles joyeuses d’un Pharell Williams. C’est en effet une voix androgyne et sensuelle qui surprend au départ qui ouvre cet album. Ce dernier se décline sous différents états d’âme cosmique comme l’est le tempérament humain. La tessiture vocale changeante de Stones Pirates témoigne d’un univers teinté d’influences diverses.

Une voix modulable à souhait

A notre question sur sa voix, Stones Pirates indique avec ses mots du musicien que cela

« dépend de ce que la chanson demande, parfois pour délivrer un certain feeling il doit y avoir ce changement d’octave…».

A propos des thématiques abordées dans ses chansons, il souligne : «Moult sujets sont traités, dans Nothing c’est très abstrait, je parle de la solitude, le ressentiment d’être enfermé dans une sorte de boîte vide malgré nos efforts pour sortir, on revient toujours au même point et rien ne change. Dans Where I Belong, c’est presque le contraire, le fait d’être seul pour longtemps on apprend à vivre avec soi-même et quand on commence a avoir trop de présence autour de nous, on veut être seul encore…» des sujets en effet qui varient selon les titres des morceaux dont on peut citer également The devil in you, In time ou encore Midnight lover. Plus on avance dans l’album, plus le rythme va crescendo et la voix se tonifie pour laisser place à un vertige des sens, un certain lâcher prise qui se distingue dans l’inspiration musicale et la folie artistique qui n’a d’égal que la large gamme et palette expérimentale de notre artiste qui se veut bien ancré dans un univers assez spécial, pétri de moult influences, tout comme l’est son clip qui donne à voir un cosmonaute qui cherche la sortie dans l’espace et de revenir vers la case départ comme si la vie était un éternel recommencement. Peut-être tend-il vers un certain retour à la source ou au point zéro de la création qui donne, elle, tout sons sens à la beauté de l’art quand cette émotion est ressentie pour la première fois A noter que cet album Flag Skull and Rock n Roll, va être distribué partout, nous informe je jeune artiste. «Sur n’importe quelle plateforme, iTunes, Google, Youtube, spotify etc...» bref, Stones Pirates, un artiste qu’on vous recommande au plus vite de découvrir.

Ne serait-ce que son clip Nothing, disponible sur YouTube. On vous le dit, cet artiste est un ovni. A découvrir en urgence !