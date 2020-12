Un nouveau roman algérien qui vient de rentrer dans l'espace littéraire arabe par ses larges portes. En effet, L'écrivaine et journaliste algérienne Faiza Al-Halaq a publié son premier roman, intitulé «Alajiya», aux éditions qataries Rosa. Le roman traduit dans un passionnant récit narratif, la communauté villageoise amazighe d'Algérie. Elle a touché, à travers les personnages du roman, les différentes transformations sociales et culturelles dont l'Algérie a été témoin, conduisant à la transformation politique de la souveraineté à parti unique en pluralisme de parti, selon la perspective de la communauté villageoise, qui allie simplicité et profondeur. Le roman a trait également - au milieu de toutes ces transformations - à la spécificité de la relation entre père et fille, et comment cette dernière se cristallise pour construire une entité féminine en s'adressant à son esprit, une relation qui sort de l'ordinaire en termes de lieu et de temps. Le romancier résume le contenu du roman - tel qu'il figurait au dos de la couverture: «Une femme n'est pas une femme en vertu du fait de la naissance, mais elle devient une femme aux mains d'un seul homme, qui la formule dès le premier cri de la vie et reste ensuite dans sa trace jusqu'à ce que sa conscience de soi mûrisse. La forme d'un mythe que l'univers entier recueille pour appeler... «Père». C'est l'histoire d'amour la plus sacrée, la plus sincère et la plus éternelle... non pas parce que c'est juste une affection innée entre un père et son fils, mais parce qu'elle sera un jour un équilibre de jugement et de référence d'appréciation et de relation tamis. Être un homme!» Il est à noter que la maison d'édition Rizwa, fondée par l'écrivain Aisha Jassim Al-Kuwari, est la première maison d'édition privée qatarie créée en 2017. Elle cherche à mettre en valeur la pensée et les créations littéraires à l'intérieur et à l'extérieur du Qatar, et à enrichir la vie culturelle, en présentant des publications diverses et sobres.