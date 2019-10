Un projet national visant à réaliser un parc archéologique sur le site de Bled El Hadba, dans la commune de Bir El Ater (120 km au sud-est de Tébessa) a été retenu, a annoncé lundi le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. A une question de l’APS posée au cours d’une conférence de presse, animée au terme du Colloque international sur la résistance de la femme en Afrique du Nord de l’Antiquité au XIXème siècle, le même responsable a assuré qu’un « important » parc archéologique renfermant diverses pièces archéologiques mises à jour sur ce site sera réalisé. «L’initiative vise à protéger ce patrimoine culturel matériel témoin des civilisations successives dans la wilaya de Tébessa et à le valoriser sur les plans culturel et touristique », a ajouté le responsable du HCA. Le même responsable a assuré que le groupe Sonatrach en tant que partenaire du projet intégré d’exploitation et transformation du phosphate à Bled El Hadba assurera le financement de ce parc archéologique. Le responsable du HCA a également mis l’accent sur le rôle des médias dans la couverture de ces rencontres et l’accompagnement des activités du HCA, et annoncé l’organisation « prochaine » de stages de formation au profit de journalistes de l’agence APS, la radio algérienne, la Télévision nationale et de la presse écrite. Si El Hachemi Assad a également souligné l’importance de coordonner les efforts pour l’élaboration d’un mini-dictionnaire des termes amazighs communs à ses 13 variantes linguistiques pour en faire une référence «sûre et fondamentale».