La scène médiatique s'est enrichie dimanche avec la parution du premier numéro d'un nouveau quotidien en langue arabe intitulé «Ayn El Djazaïr» (OEil de l'Algérie). La Une de ce premier numéro a mis en avant plusieurs

titres dont «Le vaccin russe spoutnik, sans effets secondaires», «Evacuation de citoyens encerclés par les neiges en zones montagneuses» et «L'Armée élimine 4 terroristes à Tipaza».

Le président- directeur général de la publication, El Yazid Soltane, a indiqué à l'APS qu' «Ayn El Djazaïr» est un quotidien d'information générale qui se propose de «refléter les préoccupations et aspirations des lecteurs et faire parvenir une information juste aux parties responsables».

Le staff rédactionnel du journal est dirigé par Mohamed Mesbah, directeur de rédaction, Abdallah Dhraâ, rédacteur en chef, qui jouissent tous les deux d'une longue expérience dans la presse écrite.