Un nouveau spectacle pour enfants intitulé «Le voyage de Sindbad» sera à l’affiche du théâtre régional d’Oran «Abdelkader Alloula» (TRO) le 29 octobre prochain, a-t-on appris samedi du directeur de cette structure culturelle. Il s’agit d’une nouvelle production du TRO dont la mise en scène a été confiée au marionnettiste Boualem Bengueddache , a précisé Mourad Senouci. Ce spécialiste a, à son actif, plusieurs oeuvres et récompenses à l’échelle internationale, dont le Prix de la création expérimentale au Festival mondial de la marionnette de Strasbourg (France, 2013). Marionnettiste, manipulateur et éclairagiste, Bengueddache Boualem a également partagé son savoir-faire avec des artistes et techniciens de différents théâtres algériens. «Le voyage de Sindbad» constitue son premier projet en partenariat avec le TRO qui a mis à profit cette collaboration pour l’animation d’ateliers de formation en marge du montage de la pièce. La nouvelle production donne le ton à la nouvelle saison culturelle du TRO qui fait valoir un agenda prometteur en activités, notamment pour les enfants.