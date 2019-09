Son nom tire son essence d’un jeu de mots alliant détente et créativité dans un espace convivial, spacieux et chaleureux. On y dispense différentes disciplines. « On y vient pour faire une pause, un break artistique», nous confiera la jeune Abdelmoula Amina, elle–même artiste peintre, enseignante en architecture, mais aussi la propriétaire de ce charmant endroit, décliné en plusieurs espaces.

Parmi les activités dédiées aux enfants, on peut distinguer l’atelier d’éveil artistique, de travaux manuels, et ce pour les petits de 5 à 12 ans. Pour les autres bambins, qui sont encore presque des bébés, des ateliers «petits mains» sont conseillés. On y fait de la peinture notamment sur galet, on y fabrique des pâtes à sel, d’empreintes.

Les enfants ont aussi droit à des cours de danse et musique. Parmi les professeurs de musique on citera le saxophoniste et directeur artistique musical de l’espace Vivarium, Mehdi Djama, tandis que son épouse artiste aussi, Hind est professeur de chant.

Des formations à la carteOuverte depuis deux mois et déployée sur une superficie de 200 m2 sans la terrasse, cette école table beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité. Les ateliers comprennent un nombre réduit d’apprenants pour assurer calme et apprentissage à ses élèves dans de meilleures conditions possibles. Notons qu’un formulaire disponible sur les pages Facebook et Instagram de l’établissement est disponibe pour toute inscription.

L’été aura été bénéfique pour les enfants, puisqu’une session de formation d’un mois s’est déroulée à l’Haltelier. «Les enfants venaient toute la journée et avaient un planning pour toute la semaine. Ce dernier changeait selon les thèmes. L’on a eu un thème sur les animaux, un sur les plantes, les planètes…». Pour la rentrée, les horaires vont changer bien évidemment, puisque c’est la rentrée scolaire. «Les enfants ça va être les samedis et les mardis après–midi et le reste de la semaine sera destiné aux adultes», nous confiera notre interlocutrice. «Dans l’enseignement j’ai du temps. Je fais aussi de la peinture ; j’ai toujours adoré la peinture. Ça a toujours été une de mes passions. L’idée est venue comme ça. Envie de partager mon amour pour les arts. J’ai pensé aussi à mes filles. J’ai voulu que mes filles évoluent dans ce milieu. Au lieu d’aller les inscrire par-ci par-là. Je voulais ramener cela ici…», a reconnu la propriétaire de l’Haltelier.

Les inscriptions et formulaires disponibles

Notons que les ateliers se constituent au fur et à mesure selon la demande. C’est un peu à la carte. Pour la rentrée, on y trouvera des formations en poterie, peinture, dessins, danse (moderne et salsa), éveil musical etc. On peut même y faire plusieurs ateliers à la fois. « L’avantage c’est d’avoir plusieurs ateliers.

Je peux avoir plusieurs activités en même temps. J’ai de l’espace. J’ai la possibilité d’avoir plusieurs ateliers en une seule journée. Quatre le matin et quatre l’après- midi. Ça dépend de la demande. Et après j’organise les ateliers. S’agissant des tarifs, cela dépend un peu des professeurs, des horaires, mais aussi de la nature l’activité. Les calculs se font à l’heure. Les ateliers pour enfants varient entre 4000 et 4500 DA. La danse vous coûtera 4500 DA les quatre séances pour le mois. On peut s’inscrire à plusieurs séances. La peinture à raison d’une séance par semaine est à 5500 DA le mois. La poterie est à 6500 DA. «Nous avons aussi des formations d’«automaquillage» encadrées par le maquilleur Yeles connu sur la Toile. Avec lui, ce sont des formations de quelques heures. Des master class. Makeup jour c’est 4 heures. Une partie théorie et une partie pratique. Le tout à 7000 DA. Il y a des master class avec makeup jour qui dure toute la journée. Le master class «Soirée» ça dure deux heures. Il y a aussi des petits ateliers pour les yeux, les sourcils, etc.», nous apprend–on. D’autres ateliers, notamment celui de la cuisine est en cours de montage, l’école possède une grande cuisine. Aussi, n’hésitez pas à aller frapper à la porte de cette école. Vous y trouverez assurément votre bonheur !