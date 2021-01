Un ouvrage d’ornithologie intitulé

« Oumatou ettayr » (La communauté avifaune) signé par Mohamed Bensaci ancien cadre du Parc national de Belezma (Batna) et inspecteur principal des forêts vient de paraître chez la maison « El-Ihsane » d’édition et de distribution.

L’ouvrage en langue arabe qui se décline en 332 pages de grand format aspire, a confié l’auteur à l’APS, à partager avec le lecteur «l’émerveillement » face à l’univers avifaune « extraordinaire et plein de secrets » et des questionnements sur

« la miraculeuse capacité à voler des oiseaux, leur aptitude mystérieuse à s’orienter dans leurs très longs voyages migratoires et l’impénétrable diversité de coloration de leur plumage ».

Il y livre également des informations sur la capacité de certains oiseaux à voler à des altitudes extrêmes de plus de 10.000 mètres ou à effectuer comme le manchot empereur des plongées atteignant jusqu’à 240 mètres de profondeur.

Né à Oued Chaâba (Batna) en 1956, Bensaci diplômé de l’institut de technologie forestière de Batna en 1979 puis de l’Institut national de recherche forestière affirme avoir éprouvé cette passion pour les oiseaux depuis sa jeune enfance passée dans les campagnes du Ravin bleu qui domine la ville de Batna.

À 12 ans, il élevait déjà plusieurs rapaces dont le faucon crécerelle, l’aigle de Bonelli, le circaète Jean-le-blanc et le milan noir avant de comprendre plus tard, précise-t-il, que leur place était dans la nature pas dans les cages.

L’ouvrage est illustré de plusieurs dizaines de planches de diverses espèces d’oiseaux réalisées par l’auteur lui-même qui révèle également un talent de dessinateur confirmé. Coordinateur régional du Réseau national des observateurs ornithologues algériens (Rnooa), Bensaci a été un des premiers à élaborer une liste de l’avifaune du parc national de Belezma en 1986. Il a aussi coopéré avec une mission de la Société royale britannique pour la protection des oiseaux (Royal Society for the Protection of Birds), la plus grande organisation de protection des animaux en Europe.