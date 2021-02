L'art sur le digital n'a de cesse de grandir et se professionnaliser. En Algérie, une nouvelle lucarne dédiée aux arts plastiques, sur le Net vient de pointer son nez. Il s'agit d'une nouvelle plateforme dédiée à la promotion des arts plastiques en Algérie et plus précisément aux artistes algériens.

Un outil qui sert aussi comme moyen de mise en vente en ligne de leurs oeuvres d'art. Il s'agit d'un site Web qui héberge les oeuvres de quelques artistes tout en faisant la promotion de leurs oeuvres respectives. Dans la page d'accueil de ce site, nous pouvons lire: «Convaincu que l'art en Algérie a besoin d'un nouveau souffle et d'une vision novatrice, Yasmine Brahami et Arezki Ingrachen ont rassemblé leurs idées pour mettre en oeuvre ‘'Elwan''». Accompagnés d'une équipe de jeunes à fort potentiel, les cofondateurs ont mis toute leur énergie pour donner à l'art algérien toute la place de choix qui lui revient dans le monde de l'art et du numérique.» et Yasmine d'indiquer: ««Offrir et démocratiser l'accès à l'art «est le credo de notre initiative, c'est notre fer de lance car nous sommes convaincus que c'est par le biais de la numérisation que se construira la nouvelle donne artistique en Algérie, tout comme elle contribuera à créer un marché de l'art à fort potentiel, tant sur le plan national qu'international» Pour sa part, Areszki souligne: «À travers cette e-vitrine qui comporte une e-galerie et une boutique en ligne, Elwani veut donner un accès à l'art aux professionnels comme aux amateurs, «Dépoussiérer la manne, valoriser les acquis, travailler à la modernisation de l'image et dénicher les jeunes talents voici le challenge que nous nous sommes donnés, et nous y mettons aussi bien l'énergie que les moyens! «Ces derniers font savoir qu' «à travers notre galerie virtuelle et notre E-boutique, Elwani fait la promotion d'oeu-vres sélectionnées avec soin et met en avant des artistes et des artisans porteurs d'identité.». Etant une lucarne d'art à caractère commercial aussi, Elwani s'engage à livrer ses «produits» en affirmant: «Elwani assure la livraison dans tout le territoire national sauf Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

Les délais de livraison s'adaptent à vos besoins. Notre délai maximal de livraison est de 7 jours ouvrables (du dimanche au jeudi).». Pour toutes les informations de commandes et de livraison, vous pouvez vous renseigner sur Elwani.com. Parmi les oeuvres il y a de la maroquinerie, du mobilier et enfin des objets déco.

Le tout s'inscrivant dans le cadre de la rubrique et artisanat comme il est mentionné sur la page Web de Alwani. D'ailleurs, le nom des auteurs des oeuvres d'art est affiché tout comme le prix de chaque «produit» artistique mis à la vente.

Le site offre aux utilisateurs un service leur donnant accès au catalogue des oeuvres de Elwani mais aussi les oeuvres d'autres artistes inscrits sur le site, ainsi que des offres d'achat des oeuvres mises en vente.

Les ventes réalisées le sont en application des Conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante www.elwani.com/ [... ] auxquelles doit se référer l'utilisateur avant tout achat. Enfin, dans la rubrique «Art» sachez que «Elwani sélectionne les artistes en vogue sur la scène algérienne, peintres, sculpteurs, photographes, ou les artistes du street art.

Un portail pour explorer les oeuvres d'art d'aujourd'hui et où le public peut les acquérir. Les meilleurs oeuvres et artistes sont enfin accessibles de chez vous à partir d'un simple clic!».

On notera dans le catalogue des oeuvres graphiques, de la sculpture, de la céramique d'art, de la photographie, de la peinture ainsi que de l'installation et enfin du dessin. Parmi les oeu-vres qui sont disponibles à la vente on peut distinguer celles des artistes de Karim Sergoua, Ouzzani Mohamed Chaffa, Germit Mourad, Akram Menari, Djamel Talbi, Mustapaha Djafri, Mehdaoui Souheib, Amina Dahleb, Bouslimani Lina Khaoula et plein d'autres....

En somme, un vrai annuaire d'artistes ou vous y trouvez différents styles et tendances artistiques de nombreux artistes algériens mus par diverses sensibilités artistiques. A découvrir donc!