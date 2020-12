Le premier numéro de la revue El Moussafir qui se veut un «magazine social, culturel et de loisir, vient de paraître. Edité par l'Eurl lamasba.dz, ce magazine bi-mensuel consacre son premier numéro à l'Afrique, mettant en exergue «les efforts consentis et les progrès réalisés dans le but de consolider les fondations de cette union (africaine), ainsi que les bénéfices que dégagerait la zone de libre-échange continentale africaine». «(...) notre union, en tant qu'Africains, arrivera à briser les obstacles à notre développement économique et social», souligne dans son texte d'introduction le directeur de la publication, Fethi Lahouel. Le magazine accorde une attention particulière au continent noir et propose plusieurs «escales» abordant des thèmes dédiés à l'Afrique comme «L'Afrique que nous voulons» ou «L'Afrique, berceau de l'humanité et de la musique». «Notre escale dans la station africaine pourrait prendre plus de temps, car nous sommes convaincus de l'importance de l'étude de notre passé et notre présent dans la compréhension de notre mémoire collective, d'une part et dans la construction de notre avenir, d'autre part», a expliqué le directeur de la publication. Ce premier numéro d'El Moussafer» invite également les lecteurs à faire «la connaissance, à travers ce voyage, de personnalités et symboles de la wilaya de Mascara, en reconnaissance à la place qu'à cette région dans le coeur des Algériens et des Africains». La publication propose aussi une escale «High-tech» pour éclairer le lecteur sur le «traitement d'image en ligne» ou encore une escale «Nostalegia» consacrée à la dernière publication de l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahou Ould Kablia: Boussouf et le MALG la face cachée de la Révolution.

L'escale «profil femme» de ce numéro est dédiée, quant à elle, à Annie Fiorio-Steiner, icône de la guerre de Libération algérienne. Une femme d'exception qui a milité pour l'indépendance de l'Algérie.