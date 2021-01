Des programmes d'animation dédiés à la célébration de Yennayer sont diffusés depuis hier, dimanche, sur les chaînes de la radio publique qui propose des émissions et des reportages à l'occasion du Nouvel An amazigh 2971. Prévus ainsi du 10 au14 janvier, ces programmes sont diffusés sur les ondes de la radio publique (Chaines nationales et stations régionales) avec au menu des émissions et des reportages consacrés au patrimoine amazigh, décliné dans ses multiples variantes linguistiques en usage en Algérie, précise-t-on de même source. Ces programmes mettront en valeur le patrimoine millénaire à travers la présentation des dimensions historique et culturelle des personnages illustres à l'image de Syphax, Massinissa, Jugurtha, Bologhine et Tin Hinan, revisités à travers des portraits qui seront diffusés sur toutes les chaines de la Radio nationale. Par ailleurs, des passerelles radiophoniques de différentes régions du pays permettront aux auditeurs d'interagir et d'évoquer les «multiples dimensions culturelle, historique, anthropologique et culinaire de Yennayer», fêté officiellement depuis 2018 dans toute l'Algérie. L'Algérie est le premier pays de l'Afrique du Nord à consacrer Yennayer fête nationale.