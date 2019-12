Les enfants scolarisés de la wilaya de Tizi Ouzou ont la chance de pouvoir passer d’agréables vacances d’hiver grâce aux activités très riches et variées qui ont été mises en place un peu partout et qui permettront aux enfants de ne pas s’ennuyer tout au long des deux semaines de repos. Ainsi, en plus des activités culturelles tous azimuts programmées dans plusieurs établissements de la ville de Tizi Ouzou à l’instar de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, la bibliothèque principale de lecture publique, l’annexe de la Maison de la culture et le Centre de loisirs scientifiques, le théâtre régional Kateb-Yacine propose également, ces jours-ci des journées de théâtre pour enfants. Des centaines de ceux-ci se rendent quotidiennement, depuis dimanche dernier aux différents stands de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri ainsi que dans la salle de spectacles où diverses spectacles de clowns, théâtre, distractions magie etc., battent leur plein. Pour ce faire, la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en place une exposition-vente de livres pour enfants au niveau du hall principal de l’établissement culturel le plus important de la wilaya, mais aussi, d’un programme riche et diversifié en matière d’animation culturelle et artistique au profit des enfants bien entendu. C’est en présence de Nabila Gouméziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et de centaines d’enfants que le coup d’envoi de ce programme spécial vacances d’hiver a été donné, dans une ambiance de liesse. En plus donc de l’exposition de livres pour enfants, les visiteurs auront droit à des tombolas, à des spectacles de clowns avec Kimous et Kouki, un spectacle avec les membres de l’association Thighilt nnegh, des ateliers de coloriage, une comédie musicale pour enfants, animée par les membres de l’association Ibtrunen, des animations de jeux avec l’association scientifique pour les jeunes talents, Ithran, un autre spectacle de clowns avec les artistes Moumou et Mimi, un spectacle de magie avec le magicien Ninoz… Le programme spécial vacances d’hiver prévoit, en outre, l’animation d’un atelier de sensibilisation « aux gestes qui sauvent» qui sera animé par les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou. Un autre atelier sur la prévention routière sera animé par la sûreté de wilaya. Des ateliers de dessin, de coloriages et de travaux manuels, des conférences ayant trait à l’enfance et à l’adolescence, sont en outre les autres activités auxquelles les enfants de Tizi Ouzou auront droit tout au long de ces vacances scolaires d’hiver. De son côté, et dans le même sillage, le théâtre régional Kateb-Yacine, organise à la même occasion les journées de théâtre pour enfants, du 22 décembre au 4 janvier 2020. Au total, 12 pièces de théâtre pour enfants, en langue arabe ou en tamazight, sont programmées quotidiennement au niveau de la grande salle de spectacles du théâtre régional Kateb-Yacine, ont précisé les responsables de cet établissement culturel. Il faut rappeler que de nombreuses autres activités culturelles sont en cours, ces jours-ci, dans la ville de Tizi Ouzou, à l’instar du Salon de la bande dessinée et de la caricature qui se déroule au niveau du Centre de loisirs scientifiques de la ville (CLS) et qui suscite un grand intérêt de la part des visiteurs, mais aussi des exposants.