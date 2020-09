Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a concocté un riche programme culturel dans le cadre de la «Rentrée culturelle 2020-2021 - édition Mohammed Dib. Ses activités s'articuleront autour d'un symposium d'une journée portant sur les «Réalisations dans le théâtre algérien», de deux expositions (scénographies et photographies), au Palais de la culture Moufdi-Zakaria d'Alger, en collaboration avec les théâtres régionaux, d'une série de conférences, et d'un hommage à l'écrivain Merzak Bagtache à la villa Dar Abdeltif. Cet événement pluridisciplinaire, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, s'ouvrira aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 7 octobre 2020. En effet, pour commencer, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi organise un symposium baptisé «Réalisations dans le Théâtre algérien...après 58 ans. Questionnements, réflexions et enjeu...». Il aura lieu ce dimanche 27 septembre 2020, à partir de 9h00, à la Bibliothèque nationale d'El Hamma.

Les planches animées

Il comprendra un programme aussi bien riche que diversifié. Plusoeurs criteres d «évaluation seront abordés. On citera:

«Théâtre algérien: rôle fonctionnel et transformations structurelles», «Le théâtre, les enjeux et l'avenir de Algérie», et enfin «Le rôle du théâtre dans l'action culturelle». le programme des conférences qui seront animées, à la Bibliothèque nationale d'El Hamma, seront consacrées, quant à elles, notamment à un Colloque national du Hakawati (conteur), aux pièces théâtrales du théâtre régional de Constantine et les étapes importantes de son histoire», par l'artiste Karim Boudechiche (activité proposée par les théâtres régionaux de Constantine et Batna, Ndlr), «Le théâtre de Batna», par Fouad Reboukh et un échange autour des activités virtuelles durant le confinement sanitaire (activité proposée par le théâtre régional de Annaba, Ndlr). Cela sera suivi par une projection d'un diaporama intitulé Malek Haddad parmi nous, relatant la vie et l'oeuvre de l'écrivain. Le jeudi 1er octobre 2020 se tiendra une conférence sur le mouvement théâtral à Mostaganem et une autre portant sur l'expérience de l'atelier de formation, par le metteur en scène Yacine Tounsi (activités proposées par les théâtres régionaux d'Oum El Bouaghi et Mostaganem, Ndlr). Le samedi 3 octobre 2020 une conférence sera animée par le Dr. Abdelhalim Bouchraki et une autre intitulée Sémiologie du théâtre, sera naimée par le docteur Benkhelaf Abdelmalek (activités proposées par les théâtres régionaux d'El Eulma et Skikda, Ndlr). Le lendemain place aux activités proposés par les théâtres régionaux de Guelma et Mascara qui se traduiront par une communication de Djalal Khechab intitulée Le patrimoine immatériel dans les textes de théâtre, puis par une conférence portant sur La représentation théâtrale dans les lieux dramatiques, qui sera animée par le docteur Bensalem Mohamed El-Bachir. Le lundi 5 octobre 2020, les activités proposées par les théâtres régionaux de Sidi Bel-Abbès et Souk Ahras donneront lieu à une conférence intitulée Parcours et perspectives, animée par Madouni Abassia ainsi qu'une conférence portant sur le parcours du théâtre dans la ville de Souk Ahras.

Merzak Bagtache à l'honneur

Le mardi 6 octobre 2020, les activités proposées par le théâtre régional de Béjaïa aborderont l'Histoire du théâtre amazigh, par le dramaturge Mohand Ait-Ighil. Le mercredi 7 octobre 2020, les activités proposées par les théâtres régionaux de Tizi Ouzou comprendront une conférence animée par le docteur Mouzarine Lamia et l'auteur et dramaturge Ait-Slimane Noureddine. À noter que le théâtre régional de Béjaïa donnera à voir la pièce Hzam el ghoula, le théâtre régional de Tizi Ouzou, Juba 2, le théâtre régional de Skikda, Al-Iskafiya el-aâdjiba, le théâtre régional de Mascara, Dhikra min al Alsace et enfin le théâtre régional de Biskra, An-Nakhla. Aussi, il est bon de noter que le Théâtre national algérien met à l'honneur l'écrivain Merzak Bagtache, le samedi 3 octobre à 18h à la villa Dar Abdeltif. Le programme comprendra des Lectures théâtralisées ainsi que des témoignages des gens qui l'ont bien connu. Une exposition photographique sera montée au niveau de la Bibliothèque nationale d'Algérie, du 28 septembre au 7 octobre 2020. Au total, une trentaine de photographies seront présentées, dont celles de l'exposition relative à la troupe artistique du FLN. Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi et

13 théâtres régionaux (Oum El Bouaghi, Annaba, Saïda, Sidi Bel-Abbès, El Eulma, Souk Ahras, Mostaganem, Batna, Béjaïa, Tizi Ouzou, Skikda, Mascara, Biskra) présenteront également des scénographies de pièces théâtrales, récentes et d'autres plus anciennes, dans le cadre de l'exposition prévue du 26 septembre au 7 octobre 2020, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Le vernissage aura lieu le samedi 26 septembre 2020. Dans ce cadre, le théâtre national algérien présentera la pièce, Slimane Eluk et G.P.S, le théâtre régional d'Oum El Bouaghi, Tinhinane, le Théâtre régional de Annaba, Aârabat el-Ahlam, le théâtre régional de Saïda, Hamam, le théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, Al-Hariss, le théâtre régional d'El Eulma, Fi kol beyt, le théâtre régional de Souk Ahras, Sekoura, le théâtre régional de Mostaganem, Houria et enfin le théâtre régional de Batna la pièce Jugurtha. En somme Une rentrée culturelle placée sous le signe du 4 eme art super bien chargée. À découvrir!