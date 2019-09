Plus d’un million de « pouces à l’envers» en 72 heures ! une star du rap russe a retiré mardi de YouTube un clip faisant l’éloge des autorités moscovites et publié samedi à la veille d’élections locales. Le rappeur Timati, connu pour son soutien à Vladimir Poutine, avait posté la vidéo de sa chanson Moskva quelques heures avant ce scrutin, qui a provoqué cet été une vague de manifestations sans précèdent dans la capitale russe après l’exclusion de candidats d’opposition. « Je ne vais pas aux manifs, je ne dis pas de la merde» , raconte Timati dans ce clip montrant une succession de lieux emblématiques de Moscou vus du ciel. Le rappeur de 36 ans dit encore « manger un burger à la santé de (Sergueï) Sobianine», le maire de Moscou loyal au Kremlin, tout en célébrant une ville « où il n’y a pas de gay prides». Son acolyte sur ce titre, GUF, annonce lui clairement qu’il « vote pour Sobianine» . En trois jours, la vidéo a été vue plus de cinq millions de fois et a reçu 1,4 million de « pouces à l’envers» . Dans les commentaires, de nombreux internautes accusaient le chanteur d’avoir été soudoyé par le pouvoir. « Je supprime la vidéo pour que cette vague de négativité s’arrête. Je ne voulais blesser personne» , a indiqué hier Timati sur son compte Instagram suivi par 14 millions d’utilisateurs. Très populaire en Russie, Timati est un soutien avéré du Kremlin. En octobre 2015, il avait publié un clip tourné sur la place Rouge de Moscou, dont le refrain disait « Mon meilleur ami, c’est le président Poutine» . En décembre 2018, ce dernier l’avait qualifié d’«artiste formidable».