L'actualité de Solloking est marquée ce mois-ci par la sortie d'un nouveau projet, un double-album intitulé Vintage dont la sortie est prévu en France, le 20 mars. D'ailleurs, certains de ses morceaux tournent déjà sur le Net et avec plusieurs clips. L'on retrouve de nombreux featuring avec des gens du rap notamment...Pour rappel, Soolking avait déjà largement conquis la France en 2018, année qui l'a vu sortir son premier album solo, Fruit du démon, sur lequel on pouvait découvrir ces deux morceaux qui ont caracolé en haut du hit parade, à savoir Gérilla et Dalila, mais aussi des duos tels Zemer avec la chanteuse germano-albanaise, Dhurata Dora, Fruit de la zone avec Jul, Costra Nostra en feat avec Lacrim et Sofiane. C'est ce dernier qui a finalement oeuvré pour faire connaître le plus Soolking en accélérant sa popularité avec une campagne de promotion féroce sur les réseaux sociaux. Il le fit signer sur son label Affranchis Music. C'est le morceau Melegim, interprété en duo avec Dadju, que Sooloking a choisi de faire connaître son nouvel album Vintage. Un premier extrait de cet opus décliné en deux parties (Feu et Glace) qui a cartonné dès sa sortie. Dans son album Vintage (version feu) on y trouve également les titres Marbella, Dangereuse, Wahda, Business, Love, chantés en solo, mais aussi ça fait des années en duo avec cheb Mami, La kichta en duo avec Heuss l'enfoiré et enfin, Chihuahua en duo avec Gambi.

Rap et mélodies

Le second album baptisé Glace est beaucoup plus basé sur la «trap music». On y découvrira le morceau, Corbeau, Folie, Billie HoLiday, Maryline en duo avec SHC, un morceau qui joue sciemment sur le jeu de mots en associant à la fois la beauté immaculée de la peau de Marilyne Monroe à la drogue blanche. On y découvre aussi Vida Loca 2, On ira en duo avec 13 block, who's bad, CNLZ en duo avec Jull et Kliff, Hayati en duo avec Mero et enfin Douleur. Dans l'émission Clique, animée par Mouloud Achour, Soolking fait savoir qu'après une tournée en Albanie et au Canada il s'envolera bientôt pour une nouvelle tournée aux Etats-Unis.

Evoquant le morceau Liberté qui est devenu malgré lui, l'hymne du Hirak, Soolking fera remarquer que si ce titre a tant marché c'est parce que la jeunesse algérienne est vraiment friande de liberté.

Et d'estimer: «Ce n'est pas un morceau «clash» politique, que j'ai fait. J'ai fait un morceau pour la liberté, c'est tout. Chaque être humain créé par Dieu a le droit d'être libre. Voir les jeunes chanter cette chanson Liberté veut dire que les jeunes veulent vivre leur vie comme ils l'entendent et moi je suis d'accord...»

L'Algérie et la Liberté...

Dans cette émission, on y voit plein d'extraits de concerts de Soolking, notamment, lui, en train d'interpréter sur scène La liberté...en Tunisie! Et aucun mot sur son grand retour phénoménal sur la scène algérienne. Est-ce parce que le concert a tourné en catastrophe, emportant avec lui des vies humaines? Sans doute que oui... Passons!

C'est grâce à un père musicien que Soolking, alias Abdelraouf, a ouvert les yeux sur la musique. C'est pourtant vers la danse que le jeune garçon va se diriger en premier, en fondant une troupe de danse qui marche pas mal pour lui.

Parcours d'une tête brûlée

Il arrête le lycée en terminale. Il décide de poursuivre son chemin en France. Il arrive en 2008 pour tenter sa chance dans la danse, mais ça ne marche pas. Il essaie les galères et les petits boulots. Il revient donc en Algérie. Place à la musique, avec son groupe Africa Jungle. Alors que l'artiste est en train de se faire connaître, Fianso arrive et décide de faire presser le turbo jusqu'à l'ascension. La suite tout le monde la connaît. Des tubes, des millions de vues, notamment de Gérilla sur radio Sky Rock et un nom désormais devenu incontournable sur la scène musicale internationale. Evoquant feu cheb Hasni, une de ses inspirations musicales, Soolking répondra à la question de Mouloud Achour, affirmant que ce dernier c'est «une légende de la musique raï. Pour moi il avait tout, il alliait l'artistique au côté humain, c'était un gars très gentil... Quand il est mort assassiné je devais avoir six ou sept ans», confie-t-il. Aussi, à la question de savoir comment on vit quand on est enfant alors que des gens se font assassiner, juste parce qu'ils sont artistes, Soolking estime: «Eh bien, ça fait qu'il y a un mec qui s'appelle Soolking qui fait une chanson qui s'appelle Liberté... Ça crée ce genre d'artiste.». Et de conclure sur ce sujet: «Les vrais héros sont ceux qui sortent dans la rue, pas moi, moi j'étais en France, j'ai fait un morceau. J'ai juste voulu leur donner de la force. Les vrais héros ce sont eux. On ne va pas se mentir!». Bref, Vintage, le nouvel album de Soolking, est désormais disponible sur toutes les plates-formes de streaming.