L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise une manifestation culturelle et artistique à Dar Abdellatif, à l'occasion du nouvel An amazigh Yennayer (2971). En effet, cette manifestation qui se tiendra à Dar Abdellatif aura la particularité d'être retransmise aussi sur le Net (page Face-book AARC ALGERIE et la chaîne Youtube AARC DZ), et ce le 12 janvier 2021 à partir de 13h. Un programme très riche a été concocté pour ce faire. Ce dernier débute à 13h par une conférence-débat sous le thème «la traduction de et vers tamazight» en partenariat avec le Haut Commissariat à l'amazighité.

Un événement qui s'étale sur toute la journée

Cette rencontre réunira de nombreux intervenants. On citera Djamel Laceb inspecteur à l'Education nationale, Auteur essayiste et scénariste, mais aussi prix Assia Djebbar du roman amazigh 2019, Yacine Zidane Inspecteur d'éducation, Journaliste-écrivain et consultant au HCA et enfin Mokrane Chikhi maître-assistant de langue et culture amazighes de l'université de Béjaïa. À 14h se tiendra le vernissage de l'exposition de l'artiste peintre Younès Kouider. Ce dernier né en septembre 1991 est un artiste algérien basé à Alger. Il obtient son Bachelor fine art à l'université internationale Maharishi en 2014 puis un master en studio art en 2018. Il est actuellement candidat pour un master fine art en sculpture à l'université de Yale pour l'année 2021. Il a travaillé sur des tissages en forme de sculpture qui inclut des objets ready-made incorporés dans de larges pièces. Son travail de sculpture reflète les modes de vie de la société nomade d'Afrique du Nord. Il travaille actuellement sur une série de peintures intitulées «Les animaux sauvages». Cette série représente des animaux entourés d'un arrière-plan dont le graphisme nous rappelle les mosaïques africaines et les symboles berbères. Suivra à 15h une séance de vente - dédicace de divers ouvrages, dont Habib-Allah Mansouri de la langue française vers la langue amazighe, «Le Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exupery, traduit en tamazight paru en 2004 sous le titre de «Ageldunamectuh», «Pluies d'or», roman de Mohammed Sari, traduit sous le titre de «Igefran n wure?», paru aux Chihab éditions, 2018, «Le Banquet», pièce théâtrale, précédée de «La mort absurde des Aztèques» de Mouloud Mammeri, paru sous le titre de «Adraw» aux éditions El Dar El Othmania, 2017, «Roman des pôv'cheveux» de Lynda Chouiten, traduit sous le titre de: «Ungal n An?a?», inédit.de la langue arabe vers la langue amazighe, «Kra?et n tmerwin d kra? n yiwinsensegumezruy n Yimaziyen», inédit de Lyes Belaidi, le roman «yezgerAsaka» édite en 2019 de Aziz Djaouti, de Hamid Bilek et les contes universels en tamazight, etc.

Evénements virtuels

À noter que sur Facebook Aarc Algérie et la chaîne You tube AARC DZ sera projeté à partir de 19h, un film court métrage intitulé «Ughaled» du réalisateur «Hafid Ait Braham».

Ce film a pour personnage principal Taous, une femme d'une trentaine et son fils Massi qui s'installent dans un bidonville. Sans nouvelle de son mari parti à l'étranger, elle doit affronter seule la dureté de la vie et la misère. Elle découvre une société qui a perdu toutes ses valeurs, une société hypocrite et égoïste dépourvue d'humanisme, mais pour son fils elle ne baisse pas les bras, en gardant l'espoir du retour de son mari. Massi, lui sait bien que malgré son jeune âge, il est le seul «Homme» sur qui, peut compter sa mère, et il ne manquera pas de l'assumer en suivant l'exemple de Dichi qui vit grâce à nos déchets.

À 20h sera programmée une chorale polyphonique d'Alger sous la direction du chef de choeur Zohir Mazari.

Cette dite chorale polyphonique vous propose a l'occasion de Yennayer un ensemble de chants amazighs traditionnels, arrangés et mis sous une forme polyphonique, et ce par un noyau de cette chorale, laquelle a été créée en 2012 par le chef de choeur Aziz Hamouli. Elle est composée de choristes professionnels issus des conservatoires et instituts de musique algériens, interprétant des répertoires riches et variés, entre chants classiques, jazz et chants du patrimoine algérien mis sous une forme polyphonique.

La chorale est dirigée depuis 2014 par le jeune chef de choeur Zohir Mazari. En somme, une journée bien animée où le Nouvel An berbère sera célébré sous différentes manières, en mots, en poésie et en chants.