Le programme en question se déclinera sous forme de conférences-débats, récitals poétiques, tables-rondes et ventes-dédicaces, ont précisé les organisateurs de l'Organisation nationale des éditeurs de livres. Ces derniers travaillent d'arrache-pied et quotidiennement pour être fin prêts le jour J. Parallèlement à ce programme culturel, d'autres activités seront aussi au rendez-vous. C'est le cas des rencontres visant à lancer le débat sur le livre et l'édition de manière générale et les voies et moyens de permettre à ce secteur de redémarrer après la crise qui vient de le secouer suite aux conséquences engendrées par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous avons appris en outre que de nombreux écrivains, romanciers, nouvellistes, poètes et essayistes ont émis leurs voeux de prendre part au programme culturel de ce Salon du livre.

Redynamiser la vie culturelle

Des écrivains ayant publié leurs livres à compte d'auteur ont aussi contacté les organisateurs pour voir s'ils pourraient y animer des séances de ventes-dédicaces, en l'absence d'éditeurs qui les parraineraient.

En guise de réponse à cette demande, les organisateurs étudient la possibilité d'aménager un stand spécialement dédié aux auteurs ayant édité leurs livres sans passer par un éditeur. Dans un communiqué rendu public par l'Onel, cette dernière a rappelé que ce Salon national du livre est organisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. L'Onel précise en outre que ce salon vient pour contribuer aux efforts de la société pour rétablir la vie normale et surmonter l'épreuve de la pandémie et ses conséquences. Il est aussi indiqué que ce Salon national du livre vise à redynamiser la vie culturelle. Ceci, en répondant aux demandes des lecteurs avides de livres en tout genre, après la suspension du Sila (Salon international du livre d'Alger) et les insuffisances quant à l'accès aux livres et leur disponibilité dues aux mesures prises pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Ce salon permettra d'offrir, en effet, un espace de rencontres entre les auteurs et les lecteurs en encadrant des événements culturels qui libèrent les énergies inhibées par les circonstances sanitaires.Il sera l'occasion de renouer avec l'activité économique d'un secteur souffrant d'une longue récession qui a conduit bon nombre d'éditeurs et de libraires à suspendre leurs affaires ou à la banqueroute pure et simple.

Promouvoir les métiers du livre

«Le credo de l'Onel étant de promouvoir les métiers du livre en Algérie et de les hisser à des niveaux de perfection non atteints jusqu'ici, ce Salon national du livre verra nombre d'améliorations, tant sur le plan de l'organisation que sur celui du programme professionnel et culturel l'accompagnant», conclut l'Organisation nationale des éditeurs de livres. Il y a lieu de rappeler que l'Onel (Organisation nationale des éditeurs de livres), qui organise ce grand événement culturel, a été créée

en 2014. L'Onel a lancé en 2016 le Salon national de l'industrie du livre destiné exclusivement aux professionnels du livre. L'Onel compte, en son sein, des éditeurs-adhérents activant dans les quatre coins du pays. Elle représente les éditeurs de tous les horizons et toutes langues confondues.