Un grand concert caritatif lancé par le chanteur Mika, français d'origine libanaise, a eu lieu samedi dernier en ligne au profit de la reconstruction de Beyrouth. En effet, ce fut une soirée exceptionnelle que l'artiste a organisée en invitant ses fans à le suivre via le Net. Comme de nombreuses personnes dans le monde, Mika a été bouleversé en découvrant les images de la double explosion survenue le 4 août 2020, à Beyrouth. Un drame qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. «Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s'est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur (...) Mon coeur est avec Beyrouth et le Liban», réagissait-il, notamment sur les réseaux sociaux après avoir appris la nouvelle. Sa tristesse était d'autant plus forte que le Liban est son pays de naissance. Ne pouvant rester les bras croisés, Mika a fait le choix d'aider le peuple libanais en organisant un concert caritatif baptisé I Love Beirut. Un show en partenariat avec la plateforme GoFundMe, qui se charge de la collecte de fonds associée à l'opération (plus de 116 000 euros ont été collectés à ce jour). Ce show a eu lieu en direct sur YouTube le 19 septembre dernier et a pu être suivi sous quatre fuseaux horaires. Les bénéfices des dons et ventes de billets devront être partagés entre l'antenne libanaise de la Croix-Rouge et Save the Children Liban.

Pour l'occasion, de nombreux invités ont effectivement répondu présents pour également soutenir la cause. Les spectateurs ont pu retrouver, notamment Kylie Minogue, Louane, Rufus WrainWright, Fanny Ardant ou encore la belle Salma Hayek. «C'est une sorte de lettre d'amour et de résilience, au Liban et pour ma mère» a déclaré Mika quelques heures avant le concert, sur BFTMTV. Avec I Love Beirut, Mika a proposé une perfor-mance artistique envoûtante avec ses plus grands hits et ses coups de coeur. Ce fut sa façon à lui de répondre à la tragédie par le conte en mêlant musique, univers théâtral et des rencontres fortes filmées dans les rues meurtries de Beyrouth... Les prestations se sont déroulées dans plusieurs villes telles Londres, Paris, New York, Los Angeles, Mexico, Florence et Rome. Des moments de magie et d'émotion inoubliables.