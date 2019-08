La 15ème édition du Festival international de Djemila (60 km à l’est de Sétif), s’est ouverte dimanche soir à l’antique Cuicul, un spectacle captivant sur les rythmes de la musique sraouie, en présence de la ministre de la Culture Meriem Merdaci. Conception de Youcef Zehouani et El Kheir Acheche, le spectacle a remonté le temps pour revenir sur l’histoire de la musique sraouie, celle caractérisant les régions des Hauts-Plateaux et son évolution à travers le temps pour arriver à la chanson sétifienne moderne. Sur scène, les voix fortes et puissantes des chanteurs Tchier Adelghani, Farès Staïfi et Manel se sont entremêlées pour chanter la joie, les réjouissances, la tristesse et le déchirement, tels les chants sraouis puissants qui emplissaient autrefois les campagnes des Hauts-Plateaux, suscitant de stridents youyous et des salves d’applaudissements d’une assistance conquise. Au cours de la cérémonie d’ouverture, la ministre de la Culture a salué les efforts déployés pour réussir cette nouvelle édition du Festival international de Djemila et la présence d’un grand public, soucieux a-t-elle soutenu d’« entretenir et préserver un patrimoine ancestral ». Mme Merdaci, évoquant « un militantisme culturel » a ajouté que son département œuvre à encourager toutes les initiatives visant à promouvoir l’Algérie et sa culture dans toute sa diversité. Pour cette première soirée de la 15ème édition du Festival international de Djemila, le chanteur libanais Awane a ouvert le bal gratifiant les présents d’un cocktail de chansons et de rythmes. Le très attendu Kader Japoni devait se produire au cours de cette même soirée tout comme les chanteurs Massi, Kenza Morsli et Farès Staifi, à l’affiche de la première soirée de l’édition 2019 de cet événement culturel. Devant se poursuivre jusqu’au 8 août courant, cinq soirées durant, le public de Djemila devra apprécier entre autres artistes, Nasro, Bilal Seghir, Samir Leulmi, Radia Manel, Mok Saib, Amine Babylon, Hocine Staïfi et Salim Chaoui.