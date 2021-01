Des artistes ont salué le parcours artistique «singulier» de Mohamed Rachidi dit «Cheikh Namous», un virtuose du banjo, instrument typique de la musique chaâbie, décédé dans la nuit de lundi à mardi à Alger à l'âge de 100 ans.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a déploré dans un message de condoléances, la perte d'un «artiste mémoire» qui a côtoyé et accompagné de grands noms de l'art algérien qu'il a longtemps servis. Abdelkader Bendamèche, artiste et biographe, regrette la perte d'un musicien «témoin du siècle» qui a accompagné des artistes dans leurs premiers pas, devenus par la suite de grands noms de la musique algérienne. Pour sa part, le chef d'orchestre et directeur de l'Institut supérieur de musique (Insm), Abdelkader Bouazzara, a qualifié de «grande perte» le décès de Cheikh Namous, pionnier de la musique chaâbie qu'il a marquée de son empreinte avec son instrument préféré et typique de l'orchestre chaâbi, le banjo. Décrit comme un homme «affable et souriant», Cheikh Namous était l' accompagnateur «préféré» de tous les artistes, notamment El Hadj M'hamed El Anka, maître de la chanson chaâbie, El Hachemi Guerouabi, Boudjemaâ El Ankis ou encore Dahmane El Harrachi. Ils ont tous sollicité les services de ce virtuose du banjo, témoigne Bendamèche, actuellement directeur de l'Agence algérienne du rayonnement culturel (Aarc). Le chanteur de chaâbi, Abdelkader Chaou, lui aussi, pleure la perte d'un grand musicien, doyen de la musique algérienne, alors que Abderrahmane El Koubi, a qualifié la disparition de Cheikh Namous de «grande perte» pour la musique chaabie qu'il a servie durant toute sa longue carrière de musicien.