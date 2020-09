Ils sont six jeunes artistes qui se lancent dans une belle expérience et aventure revigorante alliant l'art au voyage, la création à la nature et la découverte de l'Autre.

La galerie Ifru Design se lance cette année dans un nouveau concept d'événement artistique. Outre les expositions (celle de Nesma Bouda est toujours en cours), Ifru Design organise des ateliers de voyage (aventure)artistique Alger- Béjaïa. Le premier atelier se tient depuis le 18 septembre et s'étalera jusqu'au 25 septembre 2020. Cela se soldera par une exposition qui se tiendra du 1er au 11 octobre 2020. «Les artistes sont souvent de grands voyageurs, nourrir son imaginaire, développer sa capacité créatrice, se confronter à d'autres modes d'expression, découvrir des techniques spécifiques, ouvrir son regard au monde et à son infinie diversité, en sont autant de raisons.

Une expérience unique

Le voyage artistique ou voyage d'aventure, réservant du temps à l'expression artistique (dessin, photos, peinture, écriture...) Ifru Design vous propose des voyages artistiques Alger- Bejaia.

Nous promenons notre matériel de peinture, dessin ou photo en bandoulière, de manière à nous arrêter, facilement quand le coeur nous en dit. En fonction des lieux nous pouvons y voyager pratiquement toute l'année, pour des séjours de 2 à 10 jours. Hébergement dans notre résidence qui se situe dans le Parc national de Gouraya.» soulignent les organisateurs. Baptisé Art'Air durant 10 jours dans le cadre de ce premier atelier, «les artistes partent à leur rythme, à pied, à vélo... à la découverte des paysages naturels et historiques de la wilaya de Béjaïa».

Un programme intéressant

Le programme se décline comme suit: le premier jour consistera en le départ d'Alger et arrêt croquis à Lakhdaria et l'entrée de Béjaïa, avec la belle allée des arbres en perspective, l'Installation dans les lieux d'hébergement et ensuite visite de la ville.

Le deuxième jour les jeunes artistes seront amenés à dresser des croquis sur les sites historiques et le centre-ville. Le 3eme jour les jeunes artistes établissent cette fois des croquis sur un site naturel de Gouraya et ses environs. Le lendemain, place à des croquis sur site à Toudja. Le 5eme jour les jeunes artistes seront encadrés dans l'atelier par l'artiste Djamel Bouali, suivra une visite du site d'El Kseur (centre-ville). Le 6ème jour un autre atelier se tiendra avec l'artiste Smail Ouchene, suivra une visite sur le site, Aokas.

Le lendemain, la journée verra l'organisation d'un bivouac au bord de mer. Le 8eme jour c'est le retour vers Alger avec arrêt intermittent à Beni Ksila, Tigzirth.

Le 9eme jour enfin, tout le monde se réunit pour discuter de la manière d'exposer. À noter que les participants pour cette nouvelle expérience artistique d'Ifru Design sont Hakima Si Lakhal (artiste peintre), Nasma Bouda (artiste peintre), Mekssa Yadadenne (artiste peintre), Sulaiman Sshaheen (artiste peintre), Chafia Loudjici (Chafia Leitz) (artiste photographe) et enfin Sidahmed Boutit (artiste photographe).

Une belle aventure à part entière que vivent en ce moment nos apprentis saltimbanques en plein milieu de la nature, pour l'amour de l'art et du vivre ensemble.