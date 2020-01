Dans le cadre des activités culturelles et artistiques de l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, la salle du cinéma Sahel accueillera ce jeudi 9 janvier 2020 à partir de 20h00, un concert au grand bonheur animé par des célèbres interprètes de la chanson chaâbie : Hocine Driss, Karim Teldja, Lekkam Ali. Samedi c’est au tour du rythme gnaoua de faire vibrer la salle de cinéma Sahel.

En effet, ce sera le tour du groupe « Nord Africa » de mettre l’ambiance et ce, le 11 janvier 2020 à partir de 15h00 à la salle de cinéma de Chéraga.