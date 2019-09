Le musée palestinien de Birzeit, dirigé par l’Algérienne Adila Laïdi-Hanieh, a reçu le prestigieux prix Aga Khan d’architecture 2019. Selon le jury, le musée a été distingué en tant que lieu-clé accueillant et soutenant des programmes d’éducation, cultivant le dialogue démocratique, ainsi que la culture de l’ouverture et de la tolérance. Le jury a également distingué la qualité de l’ensemble architectural : sa structure en terrasses (typiques du paysage palestinien) s’insère harmonieusement dans le décor rural environnant. Le musée a par ailleurs gagné la Leed Gold certification (Leadership in Energy and Environmental Design ), pour sa haute qualité environnementale. Ses jardins, s’étageant sur les collines, raconte l’histoire agricole et botanique de la Palestine.