L'écrivain et militant de l'amazighité, Abdennour Abdesselam, auteur de nombreux livres aussi bien en langue amazigh, qu'en langue française, vient d'annoncer la parution d'un ouvrage consacré à Mouloud Mammeri. Il s'agit d'un nouvel ouvrage écrit par une auteure américaine, précise Abdennour Abdesselam. Ce dernier explique que l'auteure de ce livre est Mildred Mortimer, professeure adjointe à Haverford en Pennsylvanie. L'ouvrage consacré à Mouloud Mammeri par cette auteure américaine, ajoute Abdennour Abdesselam, est intitulé: «Mouloud Mammeri, écrivain algérien.» Abdennour Abdesselam confie qu'il a été agréablement surpris d'avoir reçu par courrier postal provenant des Etats-Unis l'ouvrage traitant de Mouloud Mammeri.

«Ma surprise était davantage heureuse de constater qu'il était écrit par une Américaine».

Des images de rupture

L'ouvrage est publié aux éditions Naâman au Canada, précise encore Abdennour Abdesselam qui ajoute: «Quelle meilleure occasion d'y revenir aujourd'hui en cette veille du 28 décembre qui a vu naître en 1917 le sauveur de notre identité amazighe, lui qui avait comme référence l'immense Boulifa sur lequel je reviendrai bientôt».

Abdennour Abdesselam partage même avec ses lecteurs des extraits de l'ouvrage en question: «Témoin lucide de son époque, Mammeri regarde son pays vivre et exprime ses joies et ses souffrances. En même temps qu'il évoque les rites et coutumes d'un peuple qui vit dans un univers clos et bien défini, il dépeint un monde menacé. Rongé de l'intérieur, grugé de l'extérieur, ce monde affaibli finit par céder. Ainsi, le romancier, qui se fait témoin d'une société en désarroi, représente dans son oeuvre toute une série d'images de rupture: des hommes qui errent, des univers qui s'effondrent... Mammeri crée un univers binaire construit sur des éléments en opposition: passé, présent; ancien, moderne; village et ville.... l'éternel et l'éphémère». Abdennour Abdesselam indique en outre que Mildred Mortimer, perçoit en Mammeri un féru de civilisations anciennes et modernes, qui apporte à la littérature amazighe la perspective d'un homme imprégné de la culture berbère. «Elle note également que dans l'univers de Mouloud Mammeri, l'homme reste un étranger sur cette terre jusqu'au moment où il renoue ses liens avec elle. De cette communion entre l'homme et la nature, tant valorisée par le monde traditionnel, naît un nouvel accord. L'homme nouveau chez Mammeri est celui qui, en s'engageant dans la lutte aux côtés de ses frères et en renouant ses liens avec la nature, se réconcilie avec lui-même», ajoute Abdesselam en citant l'écrivaine américaine Mildred Mortimer. Cette dernière considère que Mouloud Mammeri «mérite toute notre attention car il situe l'Algérie dans son contexte socio-historique et montre l'attitude de l'Algérien vis-à-vis de son passé, son présent et son avenir». «Comment affirmer sa propre originalité et préserver ses traditions millénaires, tout en marchant d'un pas sûr vers l'avenir», est-il ajouté.

Analyse de l'oeuvre

Après la présentation des jalons biographiques, l'ouvrage poursuit l'analyse de l'oeuvre complète présentée en deux principales parties dont la première traite du monde traditionnel à la promesse d'une ère nouvelle et la seconde se porte sur des images de rupture suivie de l'analyse de Mammeri sur la poésie ancienne de Kabylie et le théâtre, précise encore Abdennour Abdesselam. Ce dernier ajoute que Mortimer présente chacun des romans de Mammeri comme étant des étapes où le même héros voit s'élargir ses horizons et simultanément la société rurale kabyle subit de profondes transformations: le monde mal à l'aise et souffrant, perturbé par des idées nouvelles voué aux mythes et aux rites s'atrophie inéluctablement: «Bref, un monde dominé par un conflit entre deux systèmes de valeurs, celles de l'Orient et de l'Occident... et les jeunes, symbolisés par Mokrane, Slimane, Menache, Akli, qui se sentent à l'étroit dans cette société naturelle patriarcale, vont ailleurs se forger un destin... une fois qu'un montagnard a accès à la ville, il découvre les contraintes du village...et c'est le cas de Arezki dans Le Sommeil du Juste». Abdennour Abdesselam précise, par ailleurs, que l'auteure américaine signale un point non moins important et qui concerne la présence permanente de la femme kabyle dans l'oeuvre de Mouloud Mammeri qui disait d'elle: «Je ne fais pas de romans; ouvrez vos yeux, voyez vos mères, vos soeurs, vos épouses et osez-vous avouer qu'elles n'ont rien à nous envier ni en générosité ni en sens du renoncement...c'est du combat de la femme qu'est fait le nôtre et c'est de sa vie qu'est faite la nôtre».