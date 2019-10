Elles sont venues de tous les pays arabes, elles sont de toute l’Algérie, elles sont belles et rayonnantes. Elles se trouvent depuis samedi dernier à Constantine pour rehausser le Festival international de la poésie féminine qui se déroulera jusqu’au 22 octobre. Le festival dans sa 11ème édition a été inauguré samedi dans l’après-midi en présence des autorités civiles au Palais de la culture Malek-Haddad. Un public important a tenu à assister à cette manifestation devant laquelle la commissaire du festival Amira Delliou ne manquera pas d’exprimer avec de vives émotions le plaisir de se retrouver chaque année devant cette assistance merveilleuse, remerciant ainsi toutes les personnes qui participent à ce festival et contribuent à sa réussite. Elle notera également que « la poésie féminine a connu un renforcement dans le nombre de poétesses avec une quarantaine de participantes de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du Liban, du Soudan et de Palestine qui prendront part à cette édition 2019 et bien sûr, de l’Algérie ». Cette année le festival est organisé sous le thème « Des entrailles du rocher jaillit la poésie ». A l’ouverture, les organisateurs ont proposé une activité qui a mis en valeur le patrimoine culturel constantinois aussi bien matériel qu’immatériel.

Cette 11ème édition sera marquée aussi par un aspect touristique pour permettre aux invitées de découvrir les merveilles d’une ville millénaire. D’ici la clôture on assistera a des séances de poésie académiques. A noter que quatre poétesses de l’Algérie ont reçu des récompenses considérables dans le cadre du Concours national de la poésie lancé par le commissariat du festival. Dont le quatrième est un Prix d’encouragement.