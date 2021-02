Face à la souffrance des artisans de la wilaya de Tizi Ouzou, des initiatives commencent à voir le jour pour aider cette catégorie durement touchée par l'émergence de la pandémie du Covid-19. En plus des aides financières jugées insuffisantes par ces derniers, des organisations comme les associations s'activent pour faire revivre cette activité mise en veille depuis plus d'une année. C'est le cas de l'association EPI (Espace promotion des investissement) qui propose une stratégie de relance des filières artisanales et les produits du terroir. Pour son président Rachid Guerbas, les artisans ont besoin d'accompagnement afin de survivre à cette conjoncture très difficile non seulement pour leur secteur, mais pour le monde entier.

Chose pour laquelle, l'association qui a été toujours du côté de cette catégorie professionnelle par l'organisation des évènements sur la robe kabyle compte proposer aux pouvoirs publics des solutions à même de promouvoir l'artisanat et de lui rendre sa verve après une année de confinement. Aussi, Rachid Guerbas que nous avons contacté, affirmait que des réunions ont regroupé son association avec les représentants des pouvoirs publics au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que les élus locaux. Notre interlocuteur ajoute que cette année, l'association compte impliquer dans ce travail la communauté universitaire longtemps laissée en marge des politiques de développement dans notre pays. Rien que cette semaine, une réunion a eu lieu au niveau de l'Assemblée populaire de wilaya pour discuter de la stratégie de l'EPI qui a besoin, selon son président, de la collaboration de toutes les parties afin de créer une dynamique nouvelle pour le développement de toutes les filières de l'artisanat et des produits du terroir. Notre interlocuteur s'est d'ailleurs félicité de l'accord de l'APW quant à l'accompagnement du travail de l'association. Questionné sur les solutions concrètes que préconise l'EPI, Rachid Guerbas a évoqué la proposition de créer des marchés de l'artisanat à travers toutes les daïras de la wilaya. Ces espaces peuvent, selon lui, constituer des points d'attaches entre les gens de la corporation, mais aussi des lieux d'exposition et de vente des produits de l'artisanat. Parmi les autres propositions, notre interlocuteur évoque les cents locaux par commune comme exemple d'aide qu'auraient reçue les artisans. Ces locaux auraient en effet été plus bénéfiques pour abriter des métiers de l'artisanat. Enfin, il est à rappeler que la pandémie de la Covid-19 a durement frappé ce secteur. De nombreux artisans ont du changer de métier pour survire comme en témoignent de nombreuses personnes rencontrées. La suspension des foires et des fêtes traditionnelles dédiées aux métiers de l'artisanat et des produits du terroir a eu des conséquences fâcheuses sur les ventes, ce qui a rudement impacté le créneau.