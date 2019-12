Cette fois c’est la bonne ! Sofiane Saïdi viendra enfin chanter en Algérie. Après une tentative ratée ou peut-être deux, la nouvelle figure de la scène raï roots undeground se produira bel et bien en Algérie et cette fois non pas pour un seul ou deux concerts, mais sera carrément en tournée, en compagnie du groupe lyonnais Mazalda Bond.

Cinq dates

En effet, cela s’est goupillé grâce à L’Institut français en Algérie qui organise du 19 au 26 janvier à Alger, mais aussi Annaba, Oran, Tlemcen et Constantine, la tournée, cette fameuse tournée tant attendue par les fans. La première étape de ce « tour » sera la ville d’Oran pour un concert qui se tiendra le 19 janvier au Théâtre régional d’Oran. Toujours dans l’ouest du pays, la formation se produira le 21 janvier à Tlemcen à l’hôtel Agadir. Le 23 janvier dans la capitale Alger un concert aura lieu à l’Institut français d’Alger (réservation via l’adresse [email protected]). Constantine et Annaba seront les dernières étapes de la tournée, et dont les lieux restent encore à préciser, selon la page Facebook du chanteur. Il est bon de rappeler que ce groupe a eu une année des plus riches, durant 2019. Pour le moins que l’on puisse dire, la formation s’est produite une centaine de fois dans pas mal de pays à travers le monde. Dont plusieurs tournées internationales en Amérique (Washington DC et New York City), au Maroc, en France, Belgique (Bruxelles), Turquie (Istanbul) pour ne citer que ceux-là.

Artiste infatigable qui enchaîne les concerts, Sofiane Saïdi, originaire de Sidi Bel Abbès et fils spirituel du regretté Rachid Taha, a su s’imposer au fil des années en multipliant les expériences. Que ce soit avec Smadj, Natacha Atlas ou encore récemment avec le groupe Mazalda, Sofiane Saïdi parvient à mêler dans sa musique moult sonorités sur son terreau de prédilection qu’est le raï, en lui insufflant musique bédouine oranaise, funk, musique traditionnelle égyptienne, ou encore électro.

Une ambiance de folie

Sofiane Saïdi & Mazala band revisitent en effet la musique arabe et algérienne avec une touche résolument moderne. Leur album El Ndjoum, sorti en 2018, compte 9 titres dont Wahdi ana wgalbi, La classe fi Las Vegas, Yamma, ou encore Bab El-Saïda. Sa musique rebelle, à l’image de son personnage, respire la liberté et la joie de vivre, l’envie de partage et de donner jusqu’à mouiller sa chemise chaque soir. Avec cœur et âme, le groupe vous entraînera dans une ambiance de folie qui vous fera arrêter le temps, l’espace d’un concert bien déjanté, contrebalancé de moments intimes bourrés d’émotion où l’échange avec le public est permis . Alors n’,hésitez pas à tenter l’expérience Mazalda ! Pour réserver, il vous suffira d’écrire à l’adresse : [email protected] A ne rater sous aucun prétexte !