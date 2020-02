Un album de bande dessinée retraçant le parcours algérois de l’officier polonais de renseignement militaire, Mieczyslaw Slowikowski, espion en chef des forces alliées en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, a été édité récemment par le dessinateur Si-Saber Mahrez sous le titre «Rygor, un super-héros à Alger». Publié aux éditions Dalimen», cet album de BD en langue française a été réalisé suite à un concours organisé par l’ambassade de Pologne à Alger et le commissariat du festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda), pour la meilleure adaptation de l’histoire de cet officier connu sous le nom de code «Rygor». Cette œuvre de 16 planches restitue le parcours algérois de Rygor depuis son arrivée à Alger en juillet 1941 et la création de la cellule de renseignement Alliée d’Afrique du Nord, installée dans un hôtel de la capitale. L’album illustre, dans un style de BD européen sans aucun dialogue, les différentes étapes de structuration de ce bureau de renseignement, à commencer par la création d’une entreprise commerciale par Rygor, en guise de couverture à ses activités d’espionnage et d’officier-recruteur. Parcourant toute l’Afrique du Nord pour ses soi-disant activités commerciales, l’officier polonais parvient à infiltrer l’armée française, en recrutant même des agents dans ses propres rangs, et à mettre sur pied des réseaux d’espionnages dirigés par d’autres agents polonais.

L’objectif de cette organisation était de surveiller les mouvements des navires de guerre français et faciliter le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, lors de la fameuse «Opération Torch». L’agence de renseignement de Rygor a contribué à neutraliser l’armée de Vichy -du nom du gouvernement français collaborateur de l’Allemagne nazie- pour permettre le débarquement, en Algérie et au Maroc en novembre 1942, de plus de 100 000 soldats des forces alliées.

A la fin de la guerre Rygor est décoré de «l’Ordre de l’empire britannique» pour sa contribution à la campagne alliée en Afrique du Nord. Sur la même lancée, l’ambassade de Pologne à Alger a également édité un guide illustré, en français et en polonais, de la ville d’Alger sur les traces de Mieczyslaw Slowikowski, réalisé par l’artiste polonais Jedrzej Jelenski.

Ce guide de la capitale revient sur des lieux comme la basilique Notre-Dame d’Afrique, l’hôtel St-Georges (El Djazaïr, actuellement), et autres cafés et restaurants, tous témoins des activités secrètes de l’officier Mieczyslaw Slowikowski et de ses agents sous-traitants, durant son séjour algérois.