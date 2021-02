Un espace culturel, «La halte des lecteurs», a été nouvellement créée à Témacine, wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla) pour promouvoir la lecture, a indiqué le président du forum culturel juvénile de Touggourt.

Fruit des efforts d'acteurs et associations culturels locaux, cet espace, conçu comme un abribus en bois au niveau du quartier de Tamelaht, propose plus de 700 ouvrages de divers domaines de la science et du savoir, dons de l'administration du forum, du Haut Conseil islamique et du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, a précisé le président du Forum, Kadir Smail. Première du genre dans la wilaya, l'initiative vise l'encouragement et la promotion de la lecture parmi les jeunes et l'éveil de conscience sur la valeur du livre dans la vie ainsi que le développement de la lecture dans les espaces publics. L'action a été largement saluée par les jeunes de la région, qui ambitionnent de voir se généraliser l'initiative dans la wilaya. Par ailleurs, la wilaya d'Ouargla accueillera en mars prochain la manifestation «Olympiades de la lecture», initiée en coordination avec la direction de l'Education nationale.