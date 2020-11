En attendant la sortie de «Mourir peut attendre», la chanson de Dalida sort en 45 tours, et fait l'objet d'un clip aux allures de générique de «James Bond». Deux-trois minutes dans le prochain «James Bond». Même le frère de Dalida n'a pas caché sa surprise à RTL, en découvrant que l'une des chansons de la célèbre chanteuse, décédée en 1987, apparaît dans «Mourir peut attendre», très attendu par les fans. Le film est annoncé comme la conclusion de l'histoire débutée dans «Skyfall» et «Spectre». «Il y a plus de 40 films qui ont une musique de Dalida et c'est toujours des chansons à succès qu'ils choisissent. Et là, ça m'a surpris», a confié Orlando, le frère de Dalida. La chanson en question, c'est «Dans la ville endormie». Ce titre est sorti en 1968, composé par William Scheller. «Cette chanson qui est très belle, à l'époque quand elle est sortie, n'a pas été un grand succès. Ce qui veut dire que le metteur en scène ou la production, je ne sais pas, a dû se pencher sur le répertoire de Dalida pour la dénicher. Ça, c'est surprenant.». La sortie de «Mourir peut attendre» est prévue jusqu'ici en mars 2021.