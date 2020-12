L'ambassade d'Espagne et l'institut Cervantès d'Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts d'Algérie et le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi organisent deux activités culturelles en ligne dans le domaine du théâtre. La première consiste en une master class d'interprétation intitulée ‘'La création et le jeu d'acteur'': Un travail d'autogestion». cela a eu lieu ce mardi 8 décembre 2020, de 10h à 12h. L'objectif de ce cours était de faire découvrir aux participants l'expérience du travail d'acteur/actrice sur scène ou face à la caméra et de générer une rencontre et un échange de visions et de réalités, qui aideront à la création d'un réseau de connexion entre les participants algériens. Il permettra également la fourniture d'outils par rapport aux modèles d'autogestion, la formation au cinéma à domicile et le travail d'acteur. L'idée de cette rencontre est de rassembler des gens qui partagent les mêmes intérêts et de cette manière créer un lien entre eux. Les participants pourront, entre autres, nous faire part de leurs expériences du jeu et/ou du théâtre et de leurs attentes vis-à-vis de la profession. Le cours a été dispensé en langue française sur la plateforme Zoom de l'institut Cervantes d'Alger par Mme. Carolina Quito, actrice et professeure d'art dramatique. Il s'est adressé principalement aux étudiants de l'institut supérieur des métiers des arts du spectacle et audiovisuel (Ismas) d'Alger. Le nombre de participants est limité à 10 élèves. La deuxième activité intitulée «Les filles de Bernarda» est un projet théâtral réalisé à partir de l'oeuvre de Federico García Lorca «La Casa de Bernarda Alba». Sa réalisation est prévue entre le mois de décembre 2020 et février de 2021. À noter que ce projet théâtral aura comme but de mettre en contact les façons d'analyser les textes dramatiques pour leur mise en scène, dans leurs pays respectifs, développer le dialogue intergénérationnel en rassemblant dans le projet des actrices d'âges différents, réfléchir de façon conjointe sur les thèmes que propose le texte de Lorca, appliqués aux différents contextes nationaux et aux différentes générations, donner au dialogue une dimension européenne en incluant parmi les actrices hispanistes des actrices d'origine latino-américaine qui vivent en France et des actrices françaises établies en Espagne, fournir un processus d'écriture dramatique simple de la part des actrices, à partir de témoignages partagés autour des thèmes du texte et enfin encourager l'écoute et le métissage en intégrant à la lecture et à l'écriture divers accents et trois langues: l'espagnol du drame original, l'arabe algérien (derdja) et le français, qui sera la langue véhiculaire du travail dramatique. L'atelier se fera sous la direction de Mme. Ana Fernández Valbuena, professeure d'art dramatique à la Royale École supérieure d'art dramatique (Resad) et docteure en philologie et verra la participation de cinq actrices espagnoles et algériennes.