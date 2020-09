Le chanteur avait lui-même gravé quelques copies de cette démo comprenant 14 chansons d'amour. Une démo baptisée Spinning Man enregistrée par Ed Sheeran à l'âge de 13 ans a été vendue 65 000 dollars lors d'une vente aux enchères. Une pièce exceptionnelle quand on pense que la star britannique avait lui-même gravé 21 copies de cet album comprenant 14 chansons d'amour, et encore plus quand on sait qu'il possède les 19 exemplaires restants! En effet, Ed Sheeran semblait déterminé à ce que personne ne mette la main sur cette démo enregistrée après une peine de coeur. Malheureusement pour lui, cet exemplaire oublié dans un tiroir depuis des années a refait surface. Autant d'éléments qui permettent d'expliquer le prix astronomique auquel s'est arraché le disque. Pour la petite histoire, Ed Sheeran avait laissé un exemplaire à un ami d'un proche à l'époque où il jouait dans la rue.

Et c'est le frère de cet ami, un certain Kevin, aujourd'hui âgé de 48 ans, qui a retrouvé la démo et a décidé de la vendre. Malheureusement, il y a peu de chance qu'on puisse un jour écouter Spinning Man puisque la vente de cette démo n'octroie aucun droit d'exploitation à son nouveau propriétaire.