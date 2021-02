Après l'immense succès de son film Les Misérables, le réalisateur Ladj Ly s'investit corps et âme pour faire éclore les cinéastes de demain, en créant les écoles Kourtrajmé, des formations de cinéma gratuites, en France et en Afrique.

Tout en écrivant la suite des Misérables, Ladj Ly s'attelle à ouvrir la voie aux futurs réalisateurs et scénaristes, avec un concept révolutionnaire de formations artistiques: les écoles de cinéma Kourtrajmé. «Cette idée me tenait à coeur depuis plus de vingt ans, explique-t-il.

Nous avons créé la première école Kourtrajmé à Montfermeil en 2019. Elle est entièrement gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplômes ni limite d'âge. Nous partons du principe qu'on ne devrait pas avoir à payer pour se former.

D'autant plus que les écoles de cinéma coûtent très cher. Nous avons envie d'ouvrir les métiers de l'audiovisuel.».

Une formation d'acting est parrainée par l'actrice Ludivine Sagnier. «Nous lançons aussi une formation d'écriture littéraire, en partenariat avec les éditions du Seuil et le rappeur Oxmo Puccino. Et bientôt deux autres sections, mode et musique.»

Après Marseille, c'est en Afrique que Ladj Ly ouvrira des écoles Kourtrajmé: à Dakar en ce mois de février, puis suivront l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.