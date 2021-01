Une exposition d'arts plastiques réunissant des oeuvres d'artistes algériens et étrangers se tient actuellement au Palais de la culture Moufdi Zakaria (les Annassers). C'est sous le thème «En dépit de la douleur, notre plume insuffle de l'espoir«, que l'exposition, inaugurée par la ministre de la Culture et des Arts, prend racine. Plus de 200 oeuvres d'art qui illustrent les notions de l'abstrait, de l'expressif et de la symbolique, sont à découvrir dont de très belles sculptures faut-il le noter. Des oeuvres d'artistes issus des différentes régions du pays et même d'ailleurs. Des artistes de différentes générations qui cohabitent à travers divers regards et sensibilités et imaginaires, qu'ils soient aussi autodidactes ou issus de l'école des beaux-arts.En effet, l'association Lamassat des arts plastiques de Khenchela organise, jusqu'au 20 janvier prochain au niveau de l'espace Baya du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, une exposition d'oeuvres d'artistes de 23 pays. L'exposition est ouverte chaque jour de 10h à 18h. l'ambiance est aux couleurs avec des peintures de différentes formes et de styles.

À noter que parmi les artistes exposés se trouvent les récipiendaires du prix Ali Maâchi, à savoir Nour El- Houda Chadia Derbal ainsi que Abla Ben Chaiba.