La galerie d'art Baya au Palais de la culture Moufdi Zakaria abrite jusqu'au 6 février prochain l'exposition intitulée «La Chine à travers les yeux de Hachemi Ameur», une occasion pour l'artiste peintre de dévoiler son carnet de voyage en Chine via plusieurs tableaux démontrant les spécificités de ce grand pays et traduisant les sentiments de tout un peuple. En effet, l'exposition est composée d'une soixantaine d'oeuvres, dessins et croquis travaillés à l'aquarelle et parfois à la gouache, réalisés en partie dans les années 1980, au moment où Hachemi Ameur était étudiant à l'Académie des arts appliqués de Pékin, puis lors d'un second voyage, en 2012, à l'occasion de l'édition des «Ateliers des peintres arabes» organisée en Chine. L'artiste peintre a su traduire son expérience et ses sentiments sur ses tableaux, témoins des monuments touristiques, lieux de culte et belles constructions, symboles de l'architecture chinoise séculaire.

De même qu'il s'est employé à informer les visiteurs des jardins et paysages naturels pittoresques de l'Empire du Milieu. Les oeuvres illustrent ainsi des aspects de la culture du pays, plusieurs croquis reprennent également les compositions et le rendu des célèbres estampes chinoises, pour ne citer que le «Temple du ciel de Pékin, la Grande Muraille de Chine, le Fleuve du dragon noir, ou encore le Mausolée de l'empereur Qin Shi Huang, fondateur du premier empire unifié de l'histoire chinoise.

Paysages naturels

A l'issue de l'inauguration de cette exposition samedi, Ameur a affirmé que l'objectif de cette collection était de renforcer les liens d'amitié et de coopération sino-algériens, notamment dans les domaines culturel et artistique.

Tentant également de sensibiliser les jeunes quant au rôle de l'art dans la promotion des communautés et de la créativité, l'artiste peintre a tenu à mettre en avant, à travers son exposition, la valeur du travail chez les peuples développés. Il a, à cette occasion, souhaité que les étudiants des Beaux-Arts effectuent une visite à l'exposition pour s'inspirer des tableaux dans la production de leurs oeuvres. Au titre de la rentrée universitaire dans les instituts d'art, l'artiste, aquarelliste et plasticien a présenté son vernissage à caractère plutôt pédagogique, au Musée public national des arts de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie au palais Mustapha-Pacha ainsi qu'à l'Ecole des beaux-arts d'Alger.

Coopération algéro-chinoise

Dans le cadre de sa tournée, Ameur est attendu d'abord à Maghnia (Tlemcen) avant de se rendre, muni de ses croquis, dans les autres villes algériennes. Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de Tipaza), Hachemi Ameur est diplômé de l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger (promotion 1981-1985), de l'Académie centrale des Arts appliqués de Pékin (1985-1988), et titulaire d'un «Master Critique Essais» (2010-2011) de l'université de Strasbourg.

Durant sa carrière de plus de 30 années, il a exposé dans les plus grandes galeries en Algérie et dans des pays étrangers, notamment la France, les Etats-Unis, l'Iran et le Venezuela.