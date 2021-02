Le Musée national public «Ahmed Zabana» d'Oran a ouvert, dimanche, une exposition d'arts plastiques mettant en exergue l'histoire et les sites pittoresques de la capitale de l'Ouest du pays intitulée «Oran à travers les peintures du musée». L'exposition comprend 19 tableaux d'artistes plasticiens algériens, dont Afif Cherfaoui, Abdelkader Belkhorissat et le Français Jean Taillet, inspirés par la beauté des paysages d'Oran, sa richesse historique et ses sites archéologiques. Ces oeuvres, dont une partie est conservée dans des entrepôts et une autre exposée dans la salle des Beaux-Arts de la Fondation muséale «Ahmed Zabana», traitent de plusieurs monuments et sites dont le port de pêche, le fort de «Santa Cruz», un café populaire, des paysages naturels d'Oran et ses plages. La manifestation, qui se poursuivra jusqu'au

4 mars prochain, s'inscrit dans le cadre du programme d'animation de l'année en cours et vise à mettre en valeur le patrimoine de la ville d'Oran, a souligné Leila Boutaleb, chargée de la communication et de l'animation au Musée national public «Ahmed Zabana».