Une nouvelle galerie d’art sise à Poirson, El Biar, verra bientôt le jour. Son inauguration aura lieu ce jeudi 5 septembre à partir de 19h sous l’appellation «Bloom : The Art Factory Opening X Dzart». Elle sera marrainée par l’artiste-peintre qui n’est plus à présenter. Valentina Ghanem qui dévoilera par la même occasion ses dernières œuvres. Sur la page de Bloom Art Factory nous pouvons lire que l’idée de cette galerie est née de la passion de curateurs amoureux d’art et de beauté. Notre besoin de partage et notre intérêt pour les artistes autodidactes, aux univers alternatifs, nous ont amenés à la création d’une agence de médiation culturelle. En effet, certains artistes, dont le talent dépasse de loin la notoriété, ne rencontrent malheureusement pas leur audience, il nous est paru évident que notre mission doit être orientée vers cet aspect. Et de souligner encore : «Ensuite nous avons été confrontés à un challenge, si nous devions accompagner des artistes dans leur mise en valeur, il nous faudrait un espace qu’on pourrait mettre à leur disposition, afin qu’ils puissent exposer leurs œuvres. Cela a mené à la création de la galerie d’art, un espace d’échange de bonnes énergies et de positivisme où l’unique obsession est de faire éclore des talents authentiques aux esprits libres», explique Reslane Lounici. Et d’indiquer «Ce qui ne devait être qu’un seul projet s’est transformé en un concept, une fabrique d’art, un vivier pour les talents confirmés mais aussi pour ceux qui n’ont pas encore éclos.» En effet, cette galerie s’adresse à tous les artistes confirmés ou pas, mais donne la part belle aussi aux autodidactes.

«L’expérimentation fait partie intégrante de notre démarche, dans le sens où chaque artiste peut proposer ses idées, les développer et les exposer. Notre équipe est là pour conseiller, aider, encadrer et apporter tout le soutien nécessaire pour concrétiser les idées créatives et originales.» et de conclure par ses très beaux mots : «Sans aucune modération, nous encourageons toute forme d’expression artistique et force créative. Chez nous il n’y a pas d’art majeur ou d’art mineur, notre unique obsession est de faire éclore des créateurs authentiques», et d’ajouter svp : «Soyons nous-mêmes et Let’s Bloom !» Vous l’aurez compris, enfin une galerie d’art à la hauteur des espérances de l’art contemporain en Algérie. Gageons que la liberté d’expression sera aussi le maître des lieux sans aucune restriction ou censure, car la liberté est d’abord l’âme de la création !