La quatrième soirée de la 41ème édition du Festival international de Timgad a offert, dans la nuit de mercredi à jeudi, au public présent, une mosaïque saisissante de musiques authentiques traditionnelle, moderne et classique.

Entamée avec des heures de retard à cause de «problèmes techniques et d’ordre organisationnel», la quatrième soirée a plongé l’assistance dans une atmosphère de gaeté avec les premiers tableaux folkloriques du patrimoine chaoui auréssien présentés par la troupe Hamdane Cheraïa.

Aux rythmes endiablés du bendir et de la gasba, le théâtre de plein air de Timgad, jouxtant le site archéologique de Thamugadi, a vibré avec les mythiques «Ain Kerma’’ et «Lazereg magrouni» et tant d’autres joyaux d’un patrimoine séculaire, apprécié et applaudi par les familles et les jeunes présents à cette soirée. Cheb Bilel seghir a pris ensuite le relais, enchaïnant avec «Arouahi nthassbou», «Anti Ek Guelb», «Halal aliya’», «Hadi douniya kssira» et tant d’autres chansons de raï, reprises par un public conquis.

Le chanteur, auteur et compositeur, Ahmed Djamil Ghouli, alias Djam, fait son apparition sur scène et lance «Africa», «Meriem», «Salam alikoum», combinant les musique africaine, reggae et chaâbie au bonheur d’un public connaisseur qui a chanté et dansé sur des rythmes endiablés.

La soirée, qui s’est poursuivie jusqu’aux premières lueurs du matin, a été clôturée avec l’orchestre des jeunes sous la houlette de Salim Dada qui a subjugué par la justesse de son interprétation et l’harmonie des instruments musicaux, interprétant des partitions des chefs-d’œuvre de Jean-Sébastien Bach et Antonio Vivaldi.

Cette quatrième soirée a été marquée par l’hommage rendu à la famille du défunt artiste des Aurès, Mohamed Aurassi (1923-1995), considéré comme un successeur de Aïssa Djermouni répercutant et perpétuant la chanson chaouie.

La 41ème édition du Festival international de Timgad se clôtura jeudi avec à l’affiche les chanteurs Aïssa Brahimi et Malik Chaoui, une chorégraphie musicale intitulée «Hamassat ajyal» et un concert de l’orchestre de l’Institut régional de la musique de Batna.