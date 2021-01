Un nouveau dictionnaire français-tamazight dédié à la terminologie de l'histoire visant à combler des lacunes dans le domaine de la néologie a été récemment publié par l'universitaire Habib-Allah Mansouri.

Edité par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) cet ouvrage de 210 pages s'inscrit dans un processus de production d'une terminologie d'histoire qui pourra servir d'outil pour des travaux de traduction de livres d'histoire vers le tamazight ainsi que dans l'enseignement de l'histoire dans les différents départements de langue et culture amazighes. Ce lexique s'inscrit également dans la continuité de la voie de recherche ouverte par «Amawal», un premier travail de recherche proposant un lexique tamazight-français et français-tamazight, chapeauté par l'écrivain, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri et publié en 1980.

L'universitaire a sélectionné des concepts puisés dans un grand nombre d'ouvrages d'histoire en donnant la priorité à l'histoire de l'Afrique du Nord pour proposer des équivalents en tamazight.

Les équivalents ont été élaborés en utilisant des néologismes formels, introduction d'un mot nouveau créé à partir de règles de formation propres au tamazight, des néologismes sémantiques, puisés dans le sens donné aux mots et des emprunts qui consistent à introduire des mots provenant d'une autre langue. L'ouvrage propose une partie dédiée aux mots traduits du français vers tamazight alors qu'une seconde partie propose des concepts et des expressions dont certains relèvent de disciplines comme la politique, l'économie ou la sociologie à l'image de «société civile», «loi électorale», «liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes», «libre-échange», ou encore «démocratisation de l'enseignement».

Cet ouvrage n'est cependant par destiné à la vente, mais mis à la disposition des chercheurs et des bibliothèques. Universitaire et traducteur, Habib-Allah Mansouri a participé à de nombreux travaux de recherche pour le HCA et publié d'autres lexiques spécialisés, il a également traduit plusieurs ouvrages dont le roman «Pluie d'or» de Mohamed Sari.