La scène médiatique en Algérie s'enrichit avec la parution d'une nouvelle revue culturelle, intitulée «Fawassil», récemment publiée par l'établissement Echaâb.

Le numéro zéro de cette revue mensuelle à vocation culturelle traite de divers thèmes intellectuels et artistiques, et consacre un dossier au coronavirus, qui a impacté la vie de millions d'Algériens.

Placées sous le thème «Méditations au temps de la pandémie», cinq contributions de journalistes, chercheurs et universitaires à l'instar d'Oussama Ifrah et Boumediene Bouzid, ont mis sous les projecteurs les volets identité, le confinement et le post-confinement. Participant également à la revue, le docteur El Yamin Ben Toumi a évoqué le projet intellectuel de Mohammed Arkoun sur les questions de l'indépendance et de l'amazighité.

Le numéro zéro de la revue s'est, par ailleurs, penché sur le Soi en philosophie à travers le parcours politique de l'historien et auteur Mouloud Kacem Naït Belkacem.

Dans le volet lettres et traduction, les lecteurs peuvent s'informer du parcours multimodal du romancier et traducteur Mohamed Sari, et tirer profit de la contribution de Bendif Allah sur les tendances discursives dans les écrits de Habib Sayah. Le quatrième art n'étant pas en reste, la revue, qui vient de voir le jour propose les articles de Mohamed Ben Saou et Ahcène Tlilani sur respectivement «L'histoire et le théâtre» et «l'industrie du spectacle dans le théâtre algérien: repères et célébrités».